Ogorčeni Xavi: Ljudje moji, bolje je, da sem tiho, sicer bom kaznovan

Čeprav je Barcelona dvakrat vodila na El clasicu v španski prestolnici (0:1 in 1:2), sta Lucas Vazquez in nato v izdihljajih dvoboja še Jude Bellingham poskrbela za preobrat in veliko slavje navijačev madridskega Reala, ki ima tako šest krogov pred koncem prvenstva pred najbližjo zasledovalko iz Katalonije velikih 11 točk prednosti.

Xavi Hernandez in druščina s Camp Noua je že po povratni četrtfinalni tekmi Lige prvakov na Montjuicu razloge za poraz in posledični izpad iz nadaljnjega tekmovanja našla v sodniškem kriteriju oziroma izključitvi Ronalda Arauja, ki je obrnila potek dogodkov na igrišču ter popeljala Kyliana Mbappeja in druščino med štiri najboljša moštva na stari celini. Nekaj podobnega smo iz ust 44-letnega strokovnjaka slišali po nedeljskem El clasicu, ko je kot razlog za poraz svojih varovancev navedel veliko napako glavnega sodnika in njegovih pomočnikov iz VAR-sobe, ki so – kot je pokazal eden izmed naknadnih posnetkov – pri izidu 1:1 v 27. minuti prvega polčasa spregledali več kot očitno veljaven zadetek Lamina Yamala (posnetek zaslona spodaj).