Okoli 200.000 Francozov podpisalo spletno peticijo za ponovitev finala SP

V komentarjih, večinoma v francoščini, so poljskemu sodniku Szymonu Marciniaku očitali pristranskost, "da se je prodal", še zlasti pa naj bi bil pristranski v prvem polčasu, ko je poljski sodnik pokazal na enajstmetrovko za Argentino.

Sodnik finala SP Szymon Marciniak, Kylian Mbappe in Adrien Rabiot

"Po mojem mnenju tekma ni bila odigrana po pravilih in bi jo bilo treba ponoviti z nevtralnim sodnikom," je zapisal en uporabnik Twitterja.

Marciniak je bil prvi poljski sodnik, ki je sodil finale svetovnega prvenstva.

Argentina je na stadionu Lusail v Katarju šele po izvajanju enajstmetrovk premagala Francijo in osvojila naslov svetovnega prvaka. Po 90 minutah je bilo neodločeno 2:2, po podaljšku 3:3, po enajstmetrovkah pa so albicelesti zmagali s 4:2. Francija je osvojila drugo mesto in ni ubranila naslova svetovnega prvaka iz Rusija leta 2018.