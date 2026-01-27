Naslovnica
Nogomet

Okrepitev znotraj slačilnice: mladi reprezentant se po hudi poškodbi vrača med zmaje

Ljubljana, 27. 01. 2026 09.57 pred 19 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Marko Ristić

V taboru aktualnih slovenskih nogometnih prvakov v dosednjem delu zimskega prestopnega roka niso bili posebej dejavni. V slačilnici Olimpije sta dva nova obraza, morda sta pa še največji okrepitvi prišli prav znotraj ekipe. Vratar Matevž Vidovšek in branilec Marko Ristić sta se po zares dolgi prisilni pavzi vrnila na igrišče in bosta v kadru za spomladanski del sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marko Ristić je na marčevski reprezentančni akciji utrpel hujšo poškodbo kolena, ki ga je od nogometnih zelenic oddaljila za dolgih deset mesecev. Osrednji branilec mlade slovenske reprezentance je po hudih naporih ter individualnih treningih decembra končno pričel delno trenirati z ekipo, ob začetku zimskih priprav pa je znova v polnem pogonu. Na prijateljski tekmi proti Badaloni je po dolgotrajni poškodbi zbral tudi zlata vredne prve minute na igrišču.

Preberi še Vidovšek se vrača po težkem obdobju: Ni bilo lahko

"Po desetih mesecih zelo zahtevnih treningov sem dočakal povratek na zelenice in občutki so bili fantastični. Vsak dan sem spremljal soigralce na igrišču, sam pa bil ob strani. Vrnitev v polni trenažni proces sem komaj čakal. Srčno upam, da bom v tem ritmu nadaljeval tudi v prihodnje," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba dejal 21-letni branilec.

"Zadnjih nekaj dni je bilo zaradi dežja v Španiji nekoliko zahtevnejših, a vendarle smo dočakali pripravljalno tekmo. Z nekaj dodatnega dela bomo v spomladanski del zagotovo vstopili še boljši. Dvojni ritem treningov v tem delu sezone prinese več utrujenosti, kar je povsem normalno. Do začetka drugega dela prvenstva nas sedaj loči še deset dni, ki jih želimo maksimalno izkoristiti," je za uradno spletno stran ljubljanskega prvoligaša zaključil Marko Ristić.

nogomet olimpija ristić
