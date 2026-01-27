Okrepitev znotraj slačilnice: mladi reprezentant se po hudi poškodbi vrača med zmaje

Marko Ristić je na marčevski reprezentančni akciji utrpel hujšo poškodbo kolena, ki ga je od nogometnih zelenic oddaljila za dolgih deset mesecev. Osrednji branilec mlade slovenske reprezentance je po hudih naporih ter individualnih treningih decembra končno pričel delno trenirati z ekipo, ob začetku zimskih priprav pa je znova v polnem pogonu. Na prijateljski tekmi proti Badaloni je po dolgotrajni poškodbi zbral tudi zlata vredne prve minute na igrišču.
"Po desetih mesecih zelo zahtevnih treningov sem dočakal povratek na zelenice in občutki so bili fantastični. Vsak dan sem spremljal soigralce na igrišču, sam pa bil ob strani. Vrnitev v polni trenažni proces sem komaj čakal. Srčno upam, da bom v tem ritmu nadaljeval tudi v prihodnje," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba dejal 21-letni branilec.
"Zadnjih nekaj dni je bilo zaradi dežja v Španiji nekoliko zahtevnejših, a vendarle smo dočakali pripravljalno tekmo. Z nekaj dodatnega dela bomo v spomladanski del zagotovo vstopili še boljši. Dvojni ritem treningov v tem delu sezone prinese več utrujenosti, kar je povsem normalno. Do začetka drugega dela prvenstva nas sedaj loči še deset dni, ki jih želimo maksimalno izkoristiti," je za uradno spletno stran ljubljanskega prvoligaša zaključil Marko Ristić.
