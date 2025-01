Okrepljena Ilirija misli resno, Ostojić debitiral z dvema goloma

Gašper Černe, Tomi Gobec in Miha Vrhovnik, Janez in Anže Pišek, Enej Klampfer predvsem pa napadalec Filip Nikola Ostojić so imena, ki bodo Iliriji pomagala k vzponu proti zgornjem delu prvenstvene tabele v spomladanskem delu prvenstva v 2. SNL. In nekdanji mladi slovenski reprezentant se je izkazal že ob debiju, saj je zabil dva gola na prijateljski tekmi proti Aluminiju (3:2). "Vesel in motiviran sem, da sem lahko prišel v Šiško k Iliriji, saj je to zelo dobra sredina za trdo delo in napredek. V ekipi vlada zelo dobro vzdušje in prepričan sem, da bomo s fanti nizali dobre rezultate v prvenstvu," pravi ob prihodu v Šiško nekdanji reprezentant.