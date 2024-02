Okrepljene Domžale optimistično v pomlad, obetavni Krupić podaljšal pogodbo

Tik pred koncem tokratnega prestopnega roka je v Domžale prestopil 22-letni hrvaški napadalec Josip Hmura . Prispel je iz Avstrije, kjer je bil član drugoligaša Bregenz. Januarja se je priključil pripravam Domžal in s svojimi predstavami zadovoljil trenerja Dušana Kosiča : "Za Domžale sem v preteklosti slišal že velikokrat. Imajo zelo dober ugled na področju razvoja mladih nogometašev in so stalnica v prvi slovenski ligi. Spremljal sem jih že kar nekaj časa in zato sem še toliko bolj vesel, da se mi je ponudila priložnost priti prav v Domžale," je dejal 21-letni centralni napadalec.

Še pred tem je prišel vratar Lovro Štubljar. Vodilne v klubu pa veseli tudi dejstvo, da so po vrnitvi s posoje v Slovenski Bistrici in po dobrih predstavah v tem pripravljalnem obdobju podaljšali sodelovanje z 19-letnim vezistom Edvinom Krupićem. "Občutki so fenomenalni. Klub je izkazal zaupanje vame in dobil sem jasno potrditev, da se trdo delo poplača. Hvaležen sem vsem, ki so mi na tej poti pomagali in vsekakor gre največja zahvala osebam v klubu, ki so mi ponudile to priložnost," je po podpisu pogodbe do poletja 2026 dejal Krupić.