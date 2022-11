Okrnjeni Maribor v gosteh brez težav premagal Sežano

Mariborčani so, čeprav so med drugim zaradi poškodb in bolezni manjkali Josip Iličić, Nemanja Mitrović, Max Watson in Roko Baturina, v vetrovni Sežani hitro postavili temelje za sedmo zmago sezone, s katero so skočili na peto mesto. Dobro formo je potrdil Marko Tolić, ki je v prvih 12 minutah dvakrat zadel, nato pa še enkrat podal, v drugem polčasu pa prispeval še svoj tretji gol na tekmi. Tabor, ki je pogrešal poškodovanega Denisa Kouaa, po desetem porazu ostaja zadnji.

Mariborčani so povedli že po pol minute, ko je dolgo podajo Luke Uskokovića lepo sprejel Marko Tolić, ki je nato žogo poslal še čez Jana Koprivca za 1:0. Isti igralec je s svojim četrtim golom na zadnjih treh ligaških tekmah prednost Maribora podvojil v 12. minuti, takrat je s približno enajstih metrov unovčil podajo Žana Vipotnika z desne strani. V 24. minuti je bil zmagovalec praktično odločen. V eni glavnih vlog je bil spet Tolić, ki je na levi strani kazenskega prostora oddal žogo proti sredini do vtekajočega Ivana Brnića, ta pa je imel več kot dovolj prostora za neubranljiv strel. Domači so prvič poskusili v 31. minuti, toda strel Zacharieja Iscaya je bil preslab za Ažbeta Juga. Tudi sežanski vratar je še pred tem in po tem moral nekajkrat posredovati, v 42. minuti pa je njegova vrata za malo zgrešil Brnić. icon-expand Marko Tolić FOTO: NK Maribor Isti igralec je zapravil tudi prvo lepo priložnost v drugem polčasu, ko je v 51. minuti žogo spet poslal čez gol. Na drugi strani je kmalu zatem Fahd Ndzengue z leve strani zgrešil cilj iz bližine, nato pa je Jug uspešno posredoval po strelu z roba kazenskega prostora. V 65. minuti pa je spet udaril Tolić, ko je zadel za 4:0 z nizkim strelom z roba kazenskega prostora. Ob veliki razliki med ekipama končnica ni ponudila ničesar posebej razburljivega, omeniti velja 87. minuto, ko je od daleč, tako kot že nekajkrat na tekmi, premalo natančno meril Aljaž Antolin. icon-link Statistika tekme Tabor Sežan - Maribor FOTO: Sofascore.com Tabor bo v 18. krogu 30. novembra gostoval v Novi Gorici, Maribor pa bo gostil Bravo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke