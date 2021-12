Okužbe tudi v Oblakovem moštvu

Po prazničnem premoru so se tudi nogometaši v španski La Ligi vrnili v službo. Za zadnji dan v letu je napovedana ena tekma 19. kroga državnega prvenstva, večina moštev pa bo aktivnih 2. januarja, ko so na sporedu vse preostale tekme omenjenega kroga. Tudi nogometaši madridskega Atletica so ponovno začeli s treningi, slaba novica pa je, da je bilo na testiranjih za novi koronavirus tudi nekaj pozitivnih rezultatov.

Na uradni spletni strani kluba so zapisali, da so testirali celotno prvo moštvo in trenerski štab, tako kot zahteva protokol La Lige. Trenutno so morali v osamo trener Diego Simeone in štirje igralci: Koke, Antoine Griezmann, Hector Herrera in Joao Felix. Zapisali so tudi, da so vsi asimptomatični in izolirani po svojih domovih.