Okuženi Vida odigral ves polčas, kritike slovenskim sodnikom

Selektor turške reprezentance Senol Gunes je bil po dvoboju izredno nezadovoljen z delom slovenskih sodnikov, ki so po njegovem mnenju že drugič v nekaj tednih oškodovali njegovo ekipo. Po Mateju Jugu je Gunesa tokrat razhudilo tudi delo Slavka Vinčića, ki ni dosodil igre z roko Anteja Budimirja v akciji za hrvaški zadetek za 1:1. "Jaz osebno tega nepotrebnega zadetka sploh ne štejem, saj je hrvaški igralec igral z roko. To so videli vsi, samo slovenski sodnik ne. Drugi Slovenec nas je podobno oškodoval na tekmi z Rusijo. A tisto je bila tekma Lige narodov, to pa le prijateljska tekma," je ostre puščice proti Vinčiću in Jugu izstrelil Gunes.

Po ponedeljkovem rednem testiranju na virus SARS-CoV-2 pred prijateljsko tekmo s Turčijo so bili vsi reprezentanti in člani strokovnega štaba hrvaške reprezentance negativni. V sredo zjutraj pa so opravili še redno testiranje za sobotno tekmo Lige narodov s Švedsko. Uradne rezultate sredinega testiranja je Hrvaška nogometna zveza (HNS) prejela nekaj po polnoči po lokalnem času in potrdili so, da je Domagoj Vidapozitiven.

"Zdravniška služba reprezentance je prvotno informacijo, da obstaja en potencialno pozitiven izvid na SARS-CoV-2, prejela proti koncu premora ob polčasu. Gre za običajni postopek, da se 'sumljivi' izvid takoj še enkrat testira. Ker se je selektor Zlatko Dalić že odločil za zamenjavo Vide, ga je zdravniška služba reprezentance v skladu z epidemiološkimi predpisi do potrditve izvida izolirala. Vida bo v skladu s predpisi naslednje dni preživel v samoosamitvi v Istanbulu,"so zapisali pri HNS.

Štirje slovenski sodniki

Vsi preostali reprezentanti in člani strokovnega štaba, ki so bili na testiranju negativni, bodo odpotovali v Stockholm. Poleg Vide je bil na novi koronavirus pozitiven tudi eden od članov delegacije HNS, ki pa ni bil v stiku ne z igralci ne s trenerji. Vida bo tako zagotovo izpustil naslednji dve tekmi Hrvaške v Ligi narodov; sobotno proti Švedski in torkovo proti Portugalski v Splitu.

Tekmo v Istanbulu je sodila slovenska sodniška ekipa na čelu s Slavkom Vinčićem, ki sta mu pomagala rojaka Grega Kordežin Andraž Kovačič, četrti sodnik pa je bil turški reprezentanci očitno še posebej dobro znani Matej Jug.