Nogomet

Kontroverzna enajstmetrovka in okvara VAR-a razburili Vallecas

Madrid, 01. 09. 2025 15.53 | Posodobljeno pred 45 minutami

Barcelona je v nedeljo v španski La Ligi oddala prve točke v tej sezoni, potem ko je Rayo Vallecano na domačem Vallecasu iztržil remi (1:1). Tekmo, ki je bila vse prej kot mirna, je zaznamovala okvarjena VAR-tehnologija, kar je sprožilo veliko polemik.

Za vodstvo Kataloncev je v 40. minuti z bele točke poskrbel mladi Lamine Yamal, v 67. minuti pa je po kotu za izenačenje poskrbel rezervist Fran Perez, ki je neoviran pritekel na drugo vratnico in silovito zadel pod prečko.

Do najodmevnejšega trenutka je prišlo prav ob dosojeni enajstmetrovki za Barcelono, ko je Pep Chavarria po mnenju sodnika Matea Busquetsa zadel Yamala v stegno. A odločitev glavnega sodnika ni bilo mogoče preveriti, saj VAR v tistem trenutku ni deloval. Če bi sistem deloval, bi bila enajstmetrovka po vsej verjetnosti razveljavljena.

Obe ekipi sta bili že pred začetkom seznanjeni z okvaro sistema, a kljub temu je bilo burne proteste domačih in ogorčenost navijačev čutiti do zadnjega sodnikovega žvižga.

"Tako pač je. Opravičil ni," je po tekmi dejal trener Barcelone Hansi Flick. "VAR bi moral delovati. Ne vem, kaj se je zgodilo. Ni ga bilo za nikogar. To ni moja naloga."

Junak tekme je postal vratar Barcelone Joan Garcia, ki je z vrsto izjemnih posredovanj preprečil celo poraz neprepričljivih španskih prvakov. Že v 12. minuti je z obrambo iz neposredne bližine zaustavil Andreia Ratiuja, v drugem polčasu pa še nevarna poskusa Isija Palazona in Jorgeja de Frutosa. V sami končnici je imel Rayo še eno veliko priložnost prek Sergia Camella, a je ta zgrešil iz obetavnega položaja.

Joan Garcia je bil najboljši posameznik Barcelone proti Rayu.
Joan Garcia je bil najboljši posameznik Barcelone proti Rayu. FOTO: AP

Na drugi strani je Daniel Olmo kmalu po vodstvu zapravil najlepšo priložnost Kataloncev, potem ko je iz neposredne bližine žogo poslal visoko čez gol.

"Manjkalo nam je intenzivnosti, naredili smo preveč napak. Lahko bi igrali precej bolje in dosegli več zadetkov," je dejal Flick. "A tudi Rayo je igral zelo dobro. Nisem zadovoljen s svojo ekipo. Prepogosto smo izgubljali žogo in moramo se izboljšati."

Barcelona je sezono odprla z dvema zaporednima zmagama, tokratni spodrsljaj pa pomeni, da sta po treh krogih Real Madrid in Athletic Bilbao edina kluba s popolnim izkupičkom. Rayo Vallecano ima po uvodnih krogih štiri točke.

