Tottijev sin ima dovolj: pri 19 letih obesil kopačke na klin

Paolo in Daniel Maldini. Marcus in Khephren Thuram. Patrick Kluivert. To je le nekaj primerov nogometašev, ki so uspešno stopili v čevlje svojih slavnih očetov. Velika večina pa konča daleč stran od soja žarometov in televizijskih kamer – naj si gre za pomanjkanje talenta ali nezmožnost kosanja s pričakovanji javnosti. Zadnji takšen primer je sin legendarnega Francesca Tottija, ki je nogometno pot zaključil pri komaj 19 letih.