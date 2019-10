Old Trafford ostaja zaklet za Kloppa: 'Še tretje leto zapored so se vragi le branili'

United je na omenjeni tekmi z Liverpoolom (1:1) imel 32,1-odstotno posest žoge, kar je druga najnižja, ki so jo zabeležili na domačem stadionu v tekmovanju Premier League po letu 2003/04. Klopp po tekmi z Manchester Unitedom ni bil najbolj navdušen in na novinarski konferenci dejal, da "brez zamere, ampak United se je le branil že tretje leto zapored". United je sicer povedel v 36. minuti tekme, ko sta šolski protinapad zrežirala Daniel James in Marcus Rashford .

"Rezultat je v redu, ni nekaj, kar smo si želeli pred tekmo, toda glede na potek tekme, moramo biti zadovoljni s točko, saj so dolgo časa vodili z 1:0. Predstava je bila ... prvi polčas mi ni bil všeč, v drugem pa smo imeli priložnosti," je nemški strokovnjak v pogovoru sSky Sportspriznal, da so bili apetiti Liverpoola, ki v tej sezoni do tekme z Manchester Unitedom, ni oddal niti točke, precej višji. Razlika med omenjenima nasprotnikoma na ligaški lestvici po remiju ostaja astronomskih 15 točk. Po vsega devetih krogih.

"Gre za zgolj eno točko. Odkar sem v Angliji, je Manchester United storil podobno takih stvari kot danes. Ena ekipa se je osredotočila na obrambo, druga pa je napadala. Nič nismo izgubili, gre zgolj za eno točko. Sledimo naprej," besede Jürgena Kloppaprenaša španski AS. "Gre za dejstvo, da ko smo prišli sem letos, lani, predlani so se le branili. Tako pač je, to je v redu, to ni kritika, to je zgolj dejstvo. Ni ravno običajen način, na katerega bi si mislil, da bo United igral proti Liverpoolu, pričakoval bi, da bi se obe ekipi trudili na takšen način," je v mislih imel igro svojih varovancev, ki so iskali pot do gola, a pri tem so jim rdeči vragi povsem onemogočili njihovo prepoznavno igro, tako da so se v zaključku tekme pogostokrat zatekli k 'preskok' igri, ki jim je na koncu tudi prinesla izenačujoči zadetek. In sicer je obramba rdečih vragov povsem zatajila in pozabila na Adama Lallano.

Povsem drugače kot Klopp je tekmo videl in ocenil Solskjaer. "Pripravili smo ekipo na napad, da bo agresivna in si ustvarjala priložnosti. In mislim, da smo točno to počeli," je norveški strateg razlagal novinarjem Sky Sports. "Razočaran sem nad tem, da ne morem sedeti tukaj in razlagati o zmagi, toda predstava je seveda zelo pozitivna in mislim, da so bili nogometaši v garderobi z remijem razočarani," je dodal Solskjaer.

