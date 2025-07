Ole Werner prevzel za zdaj še Šeškov Leipzig

Ole Werner je bil na čelu Werderja od novembra 2021 do prejšnjega meseca, potem pa je zapustil klub po 128 tekmah na klopi nemškega prvoligaša. Ekipo je vodil do osmega mesta v minuli sezoni in osvojil enako število točk kot sedmouvrščeni Leipzig.

Pred tem je 37-letnik vodil še Holstein Kiel, za katerega od letos igra slovenski branilec David Zec. Klub je sicer po 17. mestu med 18 klubi izpadel v nemško drugo ligo.