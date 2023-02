Olimpija v šampionskem slogu kaznovala Bravo za zapravljene priložnosti

Ekipe, sposobne osvajanja naslovov, zmagujejo tudi, ko jim igra ne steče. To lastnost je na uvodu v spomladanski del prvoligaške sezone demonstrirala Olimpija, ki je mestnega tekmeca Bravo ugnala z 2:1. Gostje so imeli v prvem polčasu lepše priložnosti, vendar sta Mario Kvesić in debitant Anes Krdžalić med 50. in 59. minuto poskrbela, da so vse tri točke ostale doma.

Zmaji so na vrhu prezimili s 13 točkami naskoka pred najbližjimi zasledovalci iz Celja, zato dvomov o favoritu ni bilo. Bravo je drugi del sezone pričakal v sivi coni na sedmem mestu. Po eni strani je imel prevelik zaostanek, da bi lahko še upal na boj za Evropo, po drugi pa mu je devet točk prednosti pred Gorico in Radomljami zagotavljalo miren spanec. Težko je namreč verjeti, da bi se varovanci Dejana Grabića letos še znašli v boju za obstanek. icon-expand Mario Kvesić je z bele točke poskrbel za 1:0 FOTO: Damjan Žibert Obetavnega začetka gostje niso znali kronati Da domet Šiškarjev močno presega boj za najnižje pozicije, je dokazal že prvi polčas, v katerem je imel Bravo izrazitejše priložnosti od Olimpije. V 30. minuti bi lahko bolje zaključil Tamar Svetlin po protinapadu in asistenci Davida Flakusa Bosilja, a je dobro postavljeni Matevž Vidovšek brez težav ukrotil njegov poizkus s peto. Devet minut kasneje je imel zlato priložnost Flakus Bosilj, ki ga je z globinsko podajo sijajno zaposlil Martin Kramarič, a napadalcu Brava v situaciji "iz oči v oči" ni uspelo premagati Vidovška, meril je mimo vrat. Do konca polčasa je za goste nevarno streljal še Nemanja Jakšić, zadnja vrsta domačih pa je žogo uspela preusmeriti v kot. Tudi zmaji so v tem obdobju dočakali svojo edino izrazito priložnost v prvem delu, z leve strani je na daljšo vratnico meril Mustafa Nukić, vendar je ostalo pri 0:0. icon-expand Prekršek nad Nukićem za enajstmetrovko zmajev. FOTO: Damjan Žibert Začetek drugega dela je potrdil, da se Bravo v Stožice ni prišel zgolj branit. Že v drugi minuti nadaljevanja je po podaji iz kota z glavo nevarno zapretil Flakus Bosilj, še enkrat več se je izkazal Vidovšek. Potem pa je sledil šok za dotlej zelo razpoložene goste, vratar Gal Lubej Fink je namreč nepravilno podrl Nukića, zaradi česar je Asmir Sagrković brez oklevanja pokazal na belo točko. Domači strateg Albert Riera zaradi bolezni ni mogel računati na kapetana Timija Maxa Elšnika, namesto njega je kapetanski trak nosil Nukić. Španski strateg je sicer ponudil priložnost vsem trem novincem. Krdžalić je začel v prvi postavi in se za zaupanje zahvalil z zadetkom, v drugem polčasu sta vstopila še Ivan Posavec in Admir Bristrić. Kdor ne da, dobi Zmaji so se držali nepisanega pravila, da enajstmetrovke ne strelja tisti, nad katerim je bil storjen prekršek. K žogi je tako pristopil Mario Kvesić. 31-letnik je ohranil mirno kri in z natančnim strelom v spodnji levi kot poskrbel, da se je približno tisoč navijačev v Stožicah prvič veselilo. Devet minut zatem je domače občinstvo na noge s pravo mojstrovino dvignil 18-letni Anes Krdžalić, ki bi si težko predstavljal lepši debi v zeleno-belem dresu. Prišlek v zimskem prestopnem roku je neubranljivo sprožil s kakšnih 18 metrov. Čeprav je bilo videti, da je srečanje odločeno, so nogometaši Brava imeli hitro pripravljen odgovor. Najprej je v 62. minuti nevarno zapretil Kramarič, a je bil po protinapadu za malenkost nenatančen. Za zapravljeno se je odkupil dvajset minut pred koncem. Vidovšek se je poigraval pred svojimi vrati in pri tem storil prekršek za enajstmetrovko, na katero je Sagrković pokazal po ogledu počasnega posnetka, Kramarič pa je z natančnim strelom v zgornji desni kot izkoristil njegovo darilo. V zadnjih minutah je Albert Riera z nekaterimi spremembami – vstopila sta zimska prišleka Ivan Posavec in Admir Bristrić – uspel omiliti pričakovan nalet Brava. Gostje so sicer uspeli izenačiti, a iz evidentnega prepovedanega položaja, tako da je ostalo pri zmagi Olimpije 2:1. icon-link Statistika tekme Olimpija - Bravo FOTO: Sofascore.com Prva liga, 11. februar, 21. krog, izid: Olimpija – Bravo 2:1 (0:0)

Kvesić (11-m.) 50., Krzdalić 59.; Kramarič (11-m.) 70.