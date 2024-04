Olimpija se je igrala z ognjem in se opekla

Radomlje so bile v prvem polčasu, če izvzamemo strel Madžida Šošića z glavo v sedmi minuti, povsem nenevarne in brezidejne. Potem pa si je novo napako privoščil rekovalescent Matevž Vidovšek , ki žoge po strelu z desne strani ni uspel ustrezno odbiti, kar je kaznoval dobro postavljeni Matej Malenšek . To je bil njegov prvenec med slovensko elito.

Tako kot v prvem delu so imeli zmaji po vodstvu vse niti igre v svojih nogah in obilo priložnosti, da bi prednost še povišali. Po uri igre je znova zadel Durdov, a bil v prepovedanem položaju, tako da se je še drugič na tekmi veselil zaman. Potem pa smo videli priložnost, ki jo bodo zmaji še kako objokovali. Rezervist Admir Bristrić je bil prehiter za gostujočo obrambo, sam stekel proti vratom Velića, a stresel le zunanji del mreže.

Radomljani so z več sreče kot pameti ostali v igri, kar jih je – glede na kasnejši potek tekme – očitno prebudilo. V 74. minuti je z velike razdalje streljal Moses in Vidovšek je moral prvič na tekmi posredovati, ko je uspešno odbil. Le štiri minute kasneje pa so maloštevilni, a precej glasni navijači v Stožicah drugič obmolknili. Po podaji iz kota je bil najvišji izkušen Gaber Dobrovoljc.

Do konca so zmaji poskušali popraviti zamujeno in priti do treh točk, vendar jalovi poskusi niso obrodili sadov. Na koncu je ostalo pri 2:2, s čimer so lahko – ne samo zaradi položaja na lestvici, temveč predvsem zaradi stanja na igrišču – veliko bolj zadovoljni Radomljani.