(Skoraj) popolna tekma za piko na i zgodovinskemu poletju

Začetek sezone brez poraza. Razprodane Stožice. Pragmatična, a na oko všečna igra. Vse to bi bilo hitro pozabljeno, če Olimpija v četrtek pred svojimi navijači ne bi ugnala Rijeke. A ni je zgolj ugnala, povozila jo je. Kot da bi šlo za prijateljski obračun in ne enega najpomembnejših v klubski zgodovini, so zmaji od prve minute krenili na vse ali nič. Dvomov o zmagovalcu je bilo konec že ob polčasu (4:0), tudi trener Victor Sanchez se je strinjal, da je bila predstava zmajev blizu popolnosti.

Malo kdo si je mislil, da lahko Olimpija po tretjem mestu v prejšnji sezoni domačega prvenstva to poletje preskoči vse ovire na poti do druge zaporedne uvrstitve v Konferenčno ligo. Uspelo ji je v izjemnem slogu, brez poraza, na šestih tekmah proti Polisji Žitomir, Šerif Tiraspolu in Rijeki je kar petkrat zmagala. Zmaji so prejeli le dva zadetka in jih dosegli 14. Za piko na i je bila četrtkova zmaga s 5:0 najvišja evropska v zgodovini kluba. "Odigrali smo skoraj popolno tekmo," se je po tekmi smejalo trenerju Victorju Sanchezu, ki po 12 tekmah na klopi zmajev v vseh tekmovanjih še ne pozna poraza. Povedna je bila tudi izjava Matjaža Keka na predstavitvi seznama za prihajajočo reprezentančno akcijo: "Kompliment Sanchezu in njegovim varovancem. To je bilo videti perfektno, to je bilo videti evropsko."

Olimpija je v play-off vstopila v vlogi outsiderja, Rijeka je veljala za favorita in v skladu z napovedmi otvorila prvo tekmo na Rujevici, kjer je povedla po pol ure igre. A zmaji so kljub zaostanku ostali zbrani in s potrpežljivostjo ter kančkom sreče prišli do remija (1:1) za ugodno izhodišče pred povratno tekmo v Stožicah. Sledilo je 90 minut nogometne perfekcije. Že po 13 minutah je bilo 2:0, ko sta zadela Raul Florucz in Thalisson, do konca polčasa sta Dino Kojić in Thalisson z drugim zadetkom dokončno odgovorila na vprašanje, kdo iz sosedskega dvoboja si bo priigral evropsko jesen. Rijeka v prvem polčasu ni niti enkrat resneje ogrozila vrat Matevža Vidovška.

Taktična prilagoditev za popolno prevlado Sanchez je po tekmi razkril, da je k popolni dominanci na igrišču botrovala tudi taktična sprememba, saj je Olimpija pogosto stala v sistemu 4-4-2, česar letos nismo videvali pogosto. "Analizirali smo prvo medsebojno tekmo in se odločili, da bomo igrali drugače. To je bila lepa priložnost, da jih presenetimo. V obrambi smo igrali 4-4-2, v napadu malo drugače. Skušali smo ustvarjati številčno prednost na nekaterih delih igrišča. Načrt se je od prvega trenutka dalje izkazal za odličnega. Med tekmo se dogajajo številne stvari, ti pa se moraš prilagoditi nanje, tudi s spreminjanjem postave. S tem smo jim povzročali veliko težav."

Z uvrstitvijo v skupinski del se ne bodo zadovoljili Španski strokovnjak je prepričan, da njegovi varovanci z uvrstitvijo v skupinski del niso rekli zadnje. Vedno je lahko bolje, pravi Sanchez in zagotavlja, da so cilji kluba še bistveno višji: "Med analizo bomo zagotovo našli stvari, ki jih lahko izboljšamo. V to sem prepričan. S takšno miselnostjo začenjamo vsak trening. Če igraš vedno enako, te lahko drugi preberejo. Zato moraš nenehno napredovati. Nogometaši so dobri, mladi, lačni. Radi bi še napredovali." Svoje so k izjemni predstavi zmajev pristavili tudi navijači. Prvo uradno tekmo v sezoni proti Primorju (2:0) je spremljalo 1500 privržencev zmajev, tokrat jih je bilo več kot 12 tisoč. "Lahko se jim samo zahvalimo in skušamo svoje povedati na igrišču. To je tisto, zaradi česar so navijači ponosni na svoje nogometaše. Razplet je sanjski, ampak pogosto se zgodi, da rezultat na koncu izostane, pa nam kljub temu navijači čestitajo za trud. To je način, do katerih lahko prideš do boljših rezultatov," je za izkazano podporo hvaležen Sanchez.

Predstava, ki je neljube scene na tribuni ne morejo zasenčiti Žal je četrtkov spektakel nekoliko zasenčila neumnost gostujočih navijačev. Pri rezultatu 5:0 so na na igrišče, pa tudi na sosednjo tribuno z domačimi privrženci, odvrgli več pirotehničnih sredstev in poskrbeli za polurno prekinitev, o kateri se danes ogromno govori, a nikakor ne sme in ne more zasenčiti velike zmage. "Tega si ne želimo, ker je zelo tvegano. Tudi proti Mariboru se je zgodilo podobno. Najbolj pomembno je zdravje nogometašev. Ko na igrišče letijo razni predmeti, je tveganje veliko. Upam, da se to ne bo več zgodilo. V nogometu moramo uživati," je izpad hrvaških navijačev komentiral Sanchez.

Navijači Rijeke so poskrbeli, da je bilo srečanje za pol ure prekinjeno. FOTO: Damjan Žibert icon-expand