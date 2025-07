Simao svojim varovancem sporoča: Nimamo izgovorov

Skoraj pet tisoč kilometrov zračne linije ločuje Ljubljano in Almati. Zato so se aktualni državni prvaki na prvo gostovanje v novi sezoni odpravili že v soboto, štiri dni pred srečanjem z domačim Kairatom. Na končni cilj, ki je od Slovenije oddaljen tri časovne pasove, so prispeli v nedeljo zjutraj, v ponedeljek pa so prvič trenirali na centralnem stadionu, prizorišču torkovega obračuna.

"Mislim, da smo se logistično zelo dobro pripravili. Vse smo izpeljali pravilno. Imamo čas, da se privadimo in treniramo. Pripravljeni smo na zahteven boj," je dan pred obračunom razmišljal trener zmajev Jorge Simao.

Minuli teden je pred domačimi navijači na klopi Olimpije debitiral z remijem. Gostje so povedli v 60. minuti iz edinega strela v okvir ljubljanskih vrat, Diogo Pinto pa je po sijajni ekipni akciji izenačil le nekaj minut kasneje. Do konca so imeli zmaji še nekaj zrelih priložnosti za popoln preobrat, a jim je zmanjkalo nekaj zbranosti v zaključkih akcij.