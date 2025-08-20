Miselnost je prava, a novi trener pogreša več treningov

Pred nogometaši Olimpije je play-off kvalifikacij za Konferenčno ligo. Jutri bo v Stožicah gostoval armenski Noah. Domači trener Erwin van de Looi pričakuje zelo izenačen in trd obračun proti zahtevnemu tekmecu. Napoveduje, da se bo o zmagovalcu odločalo na povratni tekmi prihodnji teden, zato tveganje ne pride v poštev. Prenos v četrtek ob 19.45 na Kanalu A in VOYO.

Tako Olimpija kot Noah sta evropsko poletje začela v kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaji so ekspresno izpadli proti Kairat Almatyju in svojo pot tako nadaljevali v Konferenčni ligi. Noah je uvodoma preskočil črnogorsko Budućnost, nato pričakovano izpadel proti Ferencvarošu, minuli teden pa je v kvalifikacijah za Ligo Evropa precej manj nadejano izgubil še proti gibraltarskemu Lincolnu.

Erwin van de Looi rešuje evropsko sezono zmajev. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Pogledali smo si njihove prejšnje tekme v Evropi. Proti Lincolnu so bili boljši, ampak tega niso znali nadgraditi z zadetki. Pričakujem težko, izenačeno tekmo," je na novinarski konferenci napovedal nov trener na klopi Ljubljančanov Erwin van de Looi. "Zame je ta obračun povsem 50:50. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Proti Egnatii smo prvo tekmo remizirali in nato napredovali. Zato jutri ne bomo tvegali veliko. Ne potrebujemo dveh zadetkov prednosti. Ponavadi se takšni obračuni odločajo na drugi tekmi," je dodal.

David Sualehe je zadnje tri sezone preživel v Stožicah, sedaj pa bo na nasprotni strani. Poleti se je namreč pridružil Noahu. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Potreboval bi predvsem več treningov

Na klopi zmajev je nadomestil Portugalca Jorga Simaa, ki je zdržal vsega sedem tekem. To bo zanj tretja. Prejšnji četrtek se je po 120 minutah veselil napredovanje proti albanski Egnatii, v nedeljo pa je v domačem prvenstvu izgubil s Koprom (1:3). Na vprašanje, kaj lahko spremeni v na novo sestavljeni ljubljanski zasedbi, ki je imela na začetku sezone težave tudi s precej slabšimi tekmeci od armenskega Noaha, je odvrnil: "O tem se pogovarjamo vsak dan. Nimamo veliko treningov. Treninge pa potrebuješ, če se želiš izboljšati. Ne želim narediti preveč sprememb, ker so zanje potrebni čas in treningi. Zame je težko, ker nekaterih nogometašev še nisem videl na tekmah, zato ne morem vedeti, kako se bodo odzvali. Pomembno je, da ostanemo samozavestni. V Albaniji smo pokazali, da imamo pravo miselnost. To bomo morali ponoviti."

V prejšnjem krogu so zmaji izločili albansko Egnatio. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand