Olić na klopi CSKA iz Moskve

Ivica Olić bo vodil CSKA. Tam bo, med drugim, združil tudi moči z napadalcem Fjodorjem Čalovom (na fotografiji), ki je ob Olićevem slovesu od Moskve ravno začel z igranjem v mladinskih selekcijah kluba in se v tem času prebil vse do članske izbrane vrste Rusije.

Ivica Olić je največji del kariere preživel v Nemčiji kot igralec HSV, Bayerna iz Münchna in Wolfsburga. Za CSKA je na 116 tekmah dosegel 44 golov. Kariero pa je sklenil leta 2017 v dresu bavarskega kluba 1860 München. S CSKA je bil Olić trikrat ruski prvak, dvakrat je osvojil ruski pokal in superpokal ter leta 2005 pokal Uefe. Moskovski vojaški klub je na zadnjih štirih ligaških tekmah doživel tri poraze in na lestvici zdrsnil na peto mesto. Olić bo tekmovalni krst kot glavni trener doživel 4. aprila na tekmi proti Tambovu.

Pred ruskim izzivom je opravljal naloge pomočnika selektorja hrvaške reprezentance Zlatka Dalića. Olić je eden od šestih hrvaških igralcev s sto ali več nastopi za reprezentanco.