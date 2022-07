Olimpija je 120 minut poskušala, na koncu pa po 11-metrovkah klonila

Olimpija je po 90 minutah igre v Stožicah vodila 2:0 proti romunskemu Sepsi Sf. Gheorghe. Zaradi zmage Romunov na prvi tekmi (3:1) je to vodstvo bilo dovolj zgolj za podaljške, zbrani navijači niso videli gola in sledile so enajstmetrovke. Ljubljančani so z dvema streloma zgrešili gol in Romuni so po štirih uspešno izvedenih enajstmetrovkah napredovali v tretji krog kvalifikacij za Konferenčno ligo, kjer se bodo soočili s švedskim Djurgardnom.

Ljubljančani so bili pred povratno tekmo na domačem terenu v težkem položaju, saj so na gostovanju prejšnji teden v končnici tekme zapravili priložnost za precej boljše izhodišče. Na koncu jim je skoraj uspelo zrežirati preobrat, a so po dobrem rednem delu in podaljšku nato slabo izvajali strele z bele točke. Naloge lova dveh golov so se sicer lotili zavzeto, v prvem delu so bili boljši tekmec, mučila pa jih je neučinkovitost. Sprva je bil najbolj aktiven Mario Kvesić, a v 12. minuti vratar Roland Niczuly še ni imel pravega dela. Drugače je bilo v 18., ko se je njegova mreža zatresla, toda Mustafa Nukić je bil pred tem v prepovedanem položaju. Sledili sta še priložnosti Kvesića in Nukića, nato pa v 39. minuti priložnost polčasa za ljubljansko zasedbo. Spet sta bila v glavnih vlogah igralca, ki sta že prej najbolj ogrožala vratarja Sepsija; najprej je streljal Nukić, žogo je vratar gostov le odbil, prišla je do Kvesića, ki pa je zadel Niczulyja. Nekaj dela je imel tudi Matevž Vidovšek. Najbližje so bili gostje zadetku v 44. minuti, ko je po protinapadu Konstantin Matei, ko je že premagal Vidovška, zgrešil prazna vrata. icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right Zadetka v drugem polčasu V nadaljevanju so domači stopnjevali dobro predstavo in iskali gol za priključek skupnem seštevku, Samuel Pedro je v 58. žogo poslal tik nad vratnico. Nato so domači vendarle kronali premoč z zadetkom. V 61. minuti je Nukić podal z leve, pred vrati pa je bil na pravem mestu Kvesić in žogo poslal v mrežo. Le devet minut pozneje pa je udaril še rezervist Aljaž Krefl, ki je le nekaj minut prej vstopil v igro. Z natančno podajo ga je zaposlil Timi Max Elšnik, Krefl pa je prehitel obrambo gostov in zadel za skupno izenačenje. Morebitno skupno zmago Romunov je v 78. minuti preprečil vratar Vidovšek, ko je odlično obranil poskus Cristija Barbuta s petih metrov. V prvem delu podaljška so imeli terensko premoč domači, najlepšo priložnost za povišanje vodstva pa Kvesić, ki je po podaji Nukića v 98. minuti z glavo le za malo meril mimo vratnice. V drugem pa so pobudo imeli gostje, a se izid ni spremenil, čeprav je imel Branislav Ninaj prav v 120. minuti po prostem strelu lepo priložnost. A dobro predstavo večera so domači pokvarili z enajstmetrovkami: zadela sta le le dva (Almedin Ziljkić, Đorđe Crnomarković), zgrešila pa sta Mustafa Nukić in Ivan Prtajin. Pri Sepsi so bili uspešni vsi štirje strelci in poskrbeli za zmago s 4:2. Tudi Mura proti irskemu St. Patricku in Koper proti Vaduzu iz Lihtenštajna na povratnih tekmah se za napredovanje borita v podaljških.