Presenečenje v Stožicah: Kranjčani vzeli mero neprepoznavnim Ljubljančanom

Ljubljančani so brez kaznovanega Mackyja Bagnacka po točki na večnem derbiju v Mariboru pričakali Kranjčane, ki so v uvodnem spomladanskem krogu zanesljivo premagali Velenjčane. Če so domači navijači pričakovali zmago svojih ljubljencev, so jih ti razočarali. Tako so dopustili možnost, da se jim Mariborčani v sredo na tekmi z Muro približajo zgolj na točko, črno-beli pa bi ob zmagi zaostajali za štiri. Gosti, ki so še vedno pogrešali kaznovanega Luko Majcna, pa so vsaj začasno na šestem mestu prehiteli Domžale in so vse bližje želenemu cilju - obstanku v ligi. Gorenjci so kljub temu, da so imeli žogo precej manj v posesti, prvi polčas zasluženo dobili. Izpeljali so praktično vse nevarnejše akcije v tem delu igre, že v deseti minuti je za las zgrešil Berat Beciri, v 35. minuti je isti igralec zgrešil neoviran z roba kazenskega prostora, v 40. pa so gosti povedli, ko je podajo iz kot z desne strani z glavo unovčil Milan Milanović. Pri domačih velja omeniti zgolj poskus Anteja Vukušića v 32. minuti z leve strani, a je Jalen Arko dobro posredoval.