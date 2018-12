Vombergar zabil dva za zmago zmajev v Novi Gorici

Ljubljančani so po vseh peripetijah, ki se v teh dneh dogajajo v Olimpiji, v Novi Gorici prišli do druge zmage na zadnjih petih tekmah. Čeprav so igrali brez Roka Kronavetra in Branka Ilića ter tudiMackyja Bagnacka in Marka Putinčanina, so tudi po zaslugi dveh golovAndresa Vombergarja prvič v sezoni premagali Novogoričane, ki so igrali brezBedeja Osujija. Olimpija, ki jo je skoraj zagotovo zadnjič vodilZoran Barišić, je tako ohranila zaostanek devetih točk za vodilnim Mariborom, Novogoričani, ki na zmago čakajo vse od 12. kroga in zaradi česar je pod vprašajem tudi služba trenerja Mirana Srebrniča, pa so ostali sedmi. Prvi polčas se je končal z izenačenim izidom, čeprav je bila Olimpija nekoliko boljša na terenu. Ta je tudi povedla, in sicer v 16. minuti, ko je Vombergar z bele točke zadel za 1:0 in svoj deveti gol v sezoni. Najstrožjo kazen je zakrivil Žiga Lipuščeks prekrškom nad Stefanom Savićem. Vombergar je bil sicer še nekajkrat nevaren, v 32. minuti je celo prišel neoviran do strela v kazenskem prostoru, a ga je Lipušček blokiral. Pred tem jeAsmir Suljićžogo poslal čez gol. Novogoričani, ki so prek Andrije Filipovićazagrozili že v prvi minuti, ko je dobro posredoval Nejc Vidmar, v 44. minuti pa je ljubljanski vratar, ki je v začetni postavi zamenjalAljaža Ivačiča, zrušil Filipovića in zakrivil enajstmetrovko. To je zelo zanesljivo s strelom pod prečko unovčilUroš Celcerin prekinil več kot 300-minutni strelski post belo-modrih.