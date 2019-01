VIDEO: Zmaji kljub nejasnostim verjamejo v naslov: 'Igra bo precej tvegana, ne pa brezglava'

Aktualni slovenski prvak iz Ljubljane je začel priprave na spomladanski del PLTS. Zmaji si kljub zaostanku devetih točk za Mariborom in še ne povsem znani kadrovski sestavi želijo naslov prvaka. To bodo poskušali uresničiti pod vodstvom novega trenerja Roberta Pevnika, ki napoveduje bojevito Olimpijo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke





Robert Pevnik FOTO: Damjan Žibert

Olimpija gre kljub nejasnostim v spomladanski del z željo po naslovu. "To je zame čast. Kar se je dogajalo prej, ni pomembno. To je nova zgodba, verjamem vanjo, zato sem prevzel to odgovornost. Niti v prvenstvu ni še nič izgubljenega, to sem povedal tudi svojim igralcem. Vsi pa moramo postati zelena družina, od čistilke do predsednika. Verjeti moramo v uspeh. Moramo biti bojeviti, samozavestni, potrebovali bomo tudi veliko sreče, ker bomo veliko tvegali, da bi prišli do tega končnega cilja," je ob prvem treningu v Ljubljani dejal Robert Pevnik, ki je nasledilZorana Barišića, odpuščenega po jesenskem delu sezone.

Olimpija se bo sicer pripravljala v Ljubljani, Čatežu in Beleku, v tem času bo predvidoma odigrala pripravljalne z Varaždinom, hrvaško Gorico, Bravom, Dunajsko Stredo, St. Pöltnom, Rubinom Kazanom in Lokomotivo iz Taškenta, v dogovoru pa je tudi generalka pred nadaljevanjem prvenstva, ko naj bi v Stožicah gostoval Salzburg.

Cilji Ljubljančanov so jasni - biti prvak. "Ko si trener Olimpije, predsedniku ni treba postavljati ciljev, ker imaš tudi sam in sami igralci cilj biti najboljši. Zaostajamo devet točk, ampak vedno se je pokazalo v nogometu, da je vse mogoče. Vse tekmece cenimo, ampak verjeti moramo tudi vase," meni Pevnik, trener Olimpije že v sezoni 2009/10. Dosedanji strateg mladinske sekcije zeleno-belih pravi, da je pred novim izzivom samozavesten. "Vem, da bom treniral najboljšo ekipo v državi. Že zdaj je dobra ekipa, ki pa se bo še okrepila. Najbolj pomembno je, da bomo vsi samozavestni, da razmišljamo o sebi, svoji igri in trdo delamo. Le to nas bo vodilo do uspeha," je prepričan 49-letni trener, ki je napovedal tvegano igro. "Ogledal sem si skoraj vse tekme, spoznal igralce. Imamo kakovost. Igra bo precej tvegana, ne pa brezglava. Bomo morali pa veliko tvegati zaradi zaostanka. Vsekakor pa bo to igra na zmago," napoveduje nekdanji nogometaš, ki se je kot trener preizkusil že pri številnih klubih v Sloveniji.





Rok Kronaveter. Njegova usoda pri Olimpiji še ni povsem jasna. FOTO: Damjan Žibert

Kako bo izgledala ekipa Olimpije, sicer še ni jasno, saj sta odšlaBranko Ilićin Aris Zarifović, Aljaža Ivačiča menda zgolj podrobnosti ločijo od prestopa v ligo MLS k Portlandu, kjer je na zdravniških pregledih, nejasna pa je še usoda najboljšega strelca Olimpije Roka Kronavetra, pa tudi nekaterih drugih nogometašev, za katere naj bi obstajalo zanimanje v tujini.

Zmaji bodo v drugi del sezone vstopili brez Branka Ilića, Aljaža Ivačiča in Arisa Zarifovića, usoda Roka Kronavetra pa še ni povsem jasna.

"Ve se, da po odhodih Ilića in Zarifovića iščemo srednjega branilca, to je v prvem planu, mora pa biti res kakovosten. Za druge pa ne morem ničesar reči, saj ob omenjenih odhodih ni nič na novo potrjenega," je še dejal Pevnik in dodal, da bodo stremeli k temu, da vsaj eden ali dva igralca iz mladinske ekipe dobita priložnost tudi v članski. Olimpija se bo sicer pripravljala v Ljubljani, Čatežu in Beleku, v tem času bo predvidoma odigrala pripravljalne z Varaždinom, hrvaško Gorico, Bravom, Dunajsko Stredo, St. Pöltnom, Rubinom Kazanom in Lokomotivo iz Taškenta, v dogovoru pa je tudi generalka pred nadaljevanjem prvenstva, ko naj bi v Stožicah gostoval Salzburg.

Začetek priprav s testiranji



Goran Brkić FOTO: NK Olimpija Ljubljana