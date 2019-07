Olimpija naredila korak proti naslednjemu krogu: 'Izid je ugoden in tudi nevaren'

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v Turčiji proti favorizirani ekipi Malatyaspor iztržili dobro izhodišče za povratno tekmo (2:2). V Malatyi so se pokazali kot enakovreden tekmec domači ekipi, tako da so naredili vsaj majhen korak k napredovanju v 3. krog, kjer jih čaka boljši iz dvoboja med ekipama Connah's Quay Nomads iz Walesa in beograjskim Partizanom. Prvo tekmo so z 1:0 dobili Srbi.

Safet Hadžić FOTO: Damjan Žibert Glavni trener zmajev Safet Hadžić je v izjavi za uradno spletno stran kluba opozoril, da je rezultat tako ugoden kot tudi nevaren in da se bodo morali njegovi igralci še zelo potruditi na povratni tekmi: "Lahko rečem, da je rezultat ugoden in tudi nevaren. V Ljubljani bo težko in morali bomo zadeti. Nasprotniki imajo dobre igralce, ki so sposobni individualno rešiti tekmo," je dejal Hadžić, čigar igralci so pokazali, da se lahko povsem enakovredno kosajo z Malatyasporjem. "Manjše države imamo vedno manjvrednost, ko vidimo milijonske igralce, vendar pa se da igrati, če imaš srce. Zelo se bomo morali potruditi za napredovanje."



Nejc Vidmar FOTO: Damjan Žibert Kapetan Nejc Vidmar je prav tako kar zadovoljen z izkupičkom iz Turčije. "Gre za rezultat, ki bi ga podpisali pred tekmo, ampak se mi zdi, da bi lahko iztržili več. Gre za ekipo z neverjetnimi posamezniki, se vidi, da imajo individualno kakovost. Pričakovali smo njihovo igro po bočnih položajih, krilni igralci so bili vseskozi zelo visoko in to je puščalo veliko prostora v njihovi zadnji liniji. Na to smo računali in ob njihovih napakah smo bili hitro pred vrati. Škoda, da nismo tega bolj kaznovali, a upam, da smo pustili nekaj dinamita še za povratno tekmo."