Grenko slovo od Evrope: Olimpija z igralcem manj za gol izgubila v Stožicah

V kvalifikacijah za Ligo Evropa so nogometaši Olimpije v 2. krogu naleteli na turškega tekmeca, Malatyaspor. Na prvi tekmi v Turčiji so zeleni izvleki zelo ugoden izid (2:2), zato so bili v izjemno dobrem položaju, da napredujejo v naslednji krog. V prvem polčasu so gledalci na stadionu Stožice videli bolj malo priložnosti in igre, saj je bilo veliko prekinitev in veliko nervoze na obeh straneh, glavni sodnik Filip Glovapa je kar radodarno delil rumene kartone. Tri je pokazal gostiteljem in štiri gostom, a jo je slabše odnesla Olimpija, saj je Endi Cekici v 38. minuti dobil drugi rumeni karton in posledično rdečega in Ljubljančani so ostali le z deseterico.

Ob izvajanju prostega strela po prekršku so Turki dosegli gol, a ga je glavni sodnik zaradi prekrška v napadu razveljavil. Olimpija je podobno kot na slovenskem derbiju z Mariborom v nedeljo ostala le z deseterico (tekma se je končala brez golov). Pred tem je moral v 16. minuti z igrišča Asmir Suljić (zamenjal ga je Luka Menalo).

izid

V drugem polčasu so imeli gosti lepo priložnost v 58. minuti, ko je Koulossa zadel vratnico. V nadaljevanju pa so tudi Ljubljančani, čeprav oslabljeni, pokazali pogum in dvakrat nevarno zapretili in bili blizu gola. Ante Vukušić je v 66. minuti streljal z glavo iz neposredne bližine, a se je izkazal vratar Farnolle Fabien, ki je nato moral posredovati še enkrat nekaj minut kasneje. A tehtnica se je nato prevesila na stran gostov, odločitev je padla v 76. minuti, ko je gol z glavo dosegel Adis Jahović. To je bil končni izid, napredovanje so si priigrali Turki.

Malatyaspor se bo pomeril z boljšim iz dvoboja med ekipama Connah's Quay Nomads iz Walesa in beograjskim Partizanom.

tekma

Izid:

Olimpija - Malatyaspor 0:1 (0:0)

Jahović 77.

RK: Cekici 38.