'Zmaji' s polnim izkupičkom iz Kranja, Kidričani pa iz Velenja

Popoln preobrat se je v 78. minuti zgodil po podobni akciji, spet je z leve pred gol podal Menalo, v vlogi strelca pa se je znašel Vukušić, ki je tako dosegel svoj deveti gol sezone in se na vrhu lestvice pridružil Dariu Vizingerju iz Celja. V 80. minuti pa je moral iz igre junak ljubljanskega preobrata Lupeta, zaradi grobega starta proti Veronu Šalji je dobil rdeči karton, tako kot tudi trener zeleno-belih Safet Hadžić zaradi protestiranja. Kljub številčnemu primanjkljaju pa so v 86. minuti Ljubljančani prišli do nove priložnosti, ko je Rok Kidrić s strelom z glavo zadel prečko.

Gorenjci so v uvodu drugega polčasa podvojili prednost, ko je Egzon Kryeziu v protinapadu podal žogo na desno do vtekajočega Gabra Petrica , ta pa jo je poslal v mrežo za 2:0 in svoj prvoligaški prvenec. Olimpija je zatem zaigrala malce bolje, Jucie Lupeta je najprej v 59. minuti z glavo grdo zgrešil iz bližine, a se je nato izkazal v 67. in 69. minuti, ko je dosegel zadetka za izenačenje. Obakrat je zadel iz bližine in po podaji z leve strani, prvič mu je podal Tomislav Tomić , drugič pa Menalo.

Čeprav prvi polčas ni ponudil veliko nogometnih užitkov, pa so bili domači navijači zadovoljni, saj so njihovi ljubljenci po prvih 45 minutah vodili. Edini zadetek v prvem delu je dosegel Luka Majcen, ko je v deseti minuti izkoristil enajstmetrovko, ki jo je zakrivil Mario Jurčević s prekrškom nad Ožbejem Kuharjem . Olimpija je sicer terensko prevladovala, večkrat streljala, še najnevarnejša pa je bila v 14. minuti, ko je po desni prodrl Luka Menalo , streljal, Jalen Arko pa je bil dobro postavljen in je strel ustavil. Vratar domačih je bil na mestu tudi v 35. minuti, ko je odbil žogo po prostem strelu Anteja Vukušića z 20 metrov.

Tekma v Kranju je ponudila ogromno dogajanja, od zadetkov, preobratov do izključitev, na koncu pa so se treh točk veselili Ljubljančani, ki so se povzpeli tudi na vrh lestvice, kjer imajo dve točki prednosti pred Mariborom. Triglav, ki je nudil dober odpor in vodil vse do 69. minute, pa je po skupno že devetem porazu ostal na predzadnjem mestu.

Kidričani slavili v Velenju

Nogometaši velenjskega Rudarja tudi po 13. tekmi državnega prvenstva ostajajo brez zmage. Tokrat so na domačem igrišču morali priznati premoč Aluminiju, ki je zmagal povsem zasluženo, saj je prikazal veliko več kot domači. Ti so po avtogolu Renata Pantalona sicer vodili po prvem delu, toda reči so na svoje mesto sedle v drugem, ko so Kidričani z goloma rezervistov Tilna Pečnika in Mihaela Klepača napravili preobrat. S tem so prekinili niz dveh tekem brez zmage, na lestvici spet prehiteli Muro in se po točkah izenačili z drugouvrščenim Mariborom.

Gostitelji so dvoboj proti Aluminiju, ki je doslej v Velenju zmagal le enkrat, začeli obetavno. Že v drugi minuti je Leon Črnčičv kazenskem prostoru prišel do strela, ki ga je obramba gostov blokirala. Nato pa so pobudo povsem prevzeli gosti, prav čudno je, da premoči niso kronali z golom. Dejan Petrovič in Matic Vrbanec sta nevarno, a ne dovolj natančno, poskušala s streli od daleč, veliko priložnost pa je v 14. minuti zamudil Ante Živković. Po lepi akciji njegove ekipe in zadnji podaji Alena Krajnca se je znašel iz oči v oči z vratarjem Tomažem Stopajnikom, ki pa je po njegovem strelu odlično reagiral, z ramo je žogo odbil v kot. Nekaj minut pozneje je Petrovič v kazenskem prostoru lepo našel Kranjca, a je ta žogo poslal v naročje Stopajnika.

Za zgrešene priložnosti so bili Kidričani kaznovani v 23. minuti, ko so prejeli zelo poceni gol. David Hrubik je z leve strani poslal žogo v sredino proti Damjanu Trifkoviću, ta se je znašel med dvema branilcema, oplazil žogo, ki je zadela Renata Pantalona in se odbila v mrežo. Po golu so knapi dobili krila in izvedli še nekaj nevarnih protinapadov. Po prvem izmed njih Mićo Kuzmanovićv sredini ni našel soigralcev, po drugem je Dominik Radić prišel v kazenski prostor, toda njegov poskus ni obrodil sadov, vratar Matija Kovačić je žogo odbil v kot, po njem pa je Črnčić s strelom z glavo zadel prečko. Jasno je bilo, da bodo Kidričani v drugem delu napadli na vso moč. Vrbanec je v 53. minuti streljal čez gol, na drugi strani je bil nevaren strel od daleč Miljenka Bošnjaka, v 63. minuti je strel Vrbanca iz bližine ubranil Stopajnik, le nekaj trenutkov pozneje pa je bil domači vratar brez moči.

Premagal ga je Pečnik, ki je v 61. minuti vstopil v igro, tri minute pozneje pa izkoristil lepo podajo Vrbanca v prazen prostor in poslal žogo mimo vratarja v mrežo. Aluminij ni potreboval veliko časa, da je povsem preobrnil izid v svojo korist. V 69. minuti je Pečnikov dosežek ponovil Klepač, ki je prav tako potreboval le tri minute, da je po prihodu z rezervne klopi zatresel mrežo. Hrvat se je odlično znašel v kazenskem prostoru, iz obrata je z diagonalnim strelom po tleh ugnal Stopajnika.

Klepač je imel v 87. minuti priložnost, da bi vodstvo svoje ekipe še povečal, toda zadel je le vratnico, potem ko se je sam znašel pred vratarjem. Edino polpriložnost za Rudar je še pred tem zapravil Dem Pljava.



Prva liga Telekom Slovenije, 13. krog, izida:

Triglav Kranj - Olimpija Ljubljana 2:3 (2:0)



Rudar Velenje - Aluminij Kidričevo 1:2 (1:0)