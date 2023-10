Justas Lasickas: Ena točka za Olimpijo ni dovolj

Trenerjevim besedam se je pridružil tudi branilec Justas Lasickas , ki je odigral celo tekmo. "Moramo biti boljši. Ena točka za Olimpijo ni dovolj. Sovražim iskati izgovore, ampak treba se je zavedati, koliko tekem igramo. Za nekatere izmed nas je prvič v karieri, da več mesecev igramo dve do tri tekme na teden. Po eni strani je dobro, da imamo toliko tekem, saj lahko čez nekaj dni zmagamo in pozabimo slab rezultat s prejšnje tekme. Smo razočarani, ampak moramo se boriti naprej, za nas in za naše navijače," je povedal Litovec, ki se je z ekipo na tekmi proti Aluminiju spopadel s silno razpoloženim Janom Petkom . "Bili smo boljši, ampak premalo konkretni. Imeli smo priložnosti, ki so ostale neizkoriščene. Na tem mestu lahko gostujočemu vratarju samo čestitam za kopico odličnih obramb," je še dodal Lasickas.

17-letni Petek je na obračunu proti Olimpiji vpisal šele četrti nastop v slovenski prvi ligi in še drugič zaklenil svojo mrežo. "Igrali smo proti Olimpiji, ki ji trenutno ne gre najboljše in potrebuje točke, mi pa smo jim na njihovem terenu odvzeli dragoceno točko. V prvem polčasu smo imeli več priložnosti in igrali višje, v drugem delu pa smo se pomaknili nazaj in igrali na remi. Imeli smo določene priložnosti, ki so ostale neizkoriščene. Ampak to je bila tekma z malo priložnostmi na obeh straneh in mislim, da je remi pošten rezultat," je dejal Petek, ki je bil po tekmi vidno navdušen nad večerom v Ljubljani. "Po štirih tekmah sem že navajen na tempo. Na obračunu sem se počutil odlično, saj sem igral na stadionu, kjer igra slovenska reprezentanca in veliko znanih nogometašev," je zaključil vratar, čigar izvrstno predstavo je iz tribun pospremila tudi njegova družina.