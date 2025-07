Barišić napoveduje: To bo najboljša Olimpija v zgodovini

Ime in logotip novega "zlatega" sponzorja, kot so sodelovanje z Dongfengom naslovili pri Olimpiji, bosta v prihajajoči sezoni krasila nove drese zmajev. Domači je bolj bel kot zelen, gostujoči je pretežno črn, tretja različica pa je v kamuflažnem vzorcu, na katerem presenetljivo prevladuje oranžna barva.

Vodilnim v stoženskih pisarnah optimizem vliva dejstvo, da je igralski kader bolj kot ne popolnjen že pred začetkom evropskih bojev. Barišić je napovedal prihod vratarja, to bo nekdanji up Atalante Matevž Dajčar, in desnega bočnega branilca. Govori se o 27-letnem Fredericu Ananouju, reprezentant Toga je nazadnje igral v drugi nemški ligi za Jahn Regensburg.

"Na vseh položajih imamo vsaj dva nogometaša. Za zdaj smo v redu, a seveda spremljamo dogajanje na tržišču," je pojasnil Barišić in nato samozavestno napovedal: "To bo najboljša Olimpija v moderni zgodovini. To lahko vidite po naših prestopih, ki so največji doslej."

Zaenkrat je najodmevnejša okrepitev makedonski krilni napadalec Dimitar Mitrovski, za katerega so zmaji plačali milijonsko vsoto. Prišli pa so še štirje branilci: portugalski desni bočni Diga, nekdanji član Domžal in Gorice Jošt Urbančič, ki se najbolje znajde na levem položaju, ter osrednja branilca Veljko Jelenković in Jon Gorenc.