Elšnik pravi, da sta kakovost in hitrost Olimpije na višjem nivoju kot lani

Olimpijo v četrtek čaka prvi tekmovalni test nove sezone. Na stadionu mestnega tekmeca Brava se bodo zmaji v okviru drugega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo pomerili z malteško Birkirkaro. Kapetan moštva Timi Max Elšnik na novinarski konferenci o nasprotniku ni preveč razpredal. Kot je dejal, na evropskem nivoju danes ni več slabih tekmecev. Dodal je, da je letošnja zasedba v primerjavi z lansko na višjem nivoju, kar se tiče izkušenj, tehnike in hitrosti v napadu.

icon-expand Nogometaši Olimpije so lani ostali brez naslova v državnem prvenstvu, a so rane kasneje zacelili z zmago v pokalu. V finalu so bili boljši od Celja. FOTO: Damjan Žibert

Domače srečanje proti Birkirkari bo Olimpija zaradi prenove igrišča v Stožicah odigrala v Športnem parku Šiška, kjer domuje prvoligaš Bravo.

Čeprav je Olimpija proti Birkirkari v vlogi izrazite favoritinje, se Timi Max Elšnik zaveda, da ga s soigralci nikakor ne čaka enostavna naloga: "Pričakujemo čvrsto tekmo in čvrstega nasprotnika. Danes vse ekipe, ki nastopajo na evropskem nivoju, znajo igrati, tako da nam definitivno ne bo lahko. Smo pa dobro oddelali priprave, smo dobro pripravljeni nanje, izkoristiti moramo njihove slabosti in paziti na dobre stvari. A najbolj bomo morali biti fokusirani nase, da bo naša igra stekla in da bomo čim bolj nevarni za njihov gol." 23-letni kapetan zmajev pravi, da je letošnja ekipa v primerjavi z lansko boljša, predvsem pa bolj izkušena: "Nismo še čisto formirani. Še kdo bi znal priti ali oditi. Če pogledam do zdaj, mislim, da imamo dosti več izkušenj kot lani, pa tudi kvaliteta in hitrost v napadu sta na višjem nivoju. Mislim, da bomo bolj nevarni za gol in tudi na oko bližje navijačem in igri, ki jo zahtevajo." Olimpija bi morala minuli konec tedna domače prvenstvo otvoriti proti Domžalam, a je bilo srečanje zaradi evropskih obveznosti obeh ekip prestavljeno. Zmaji bodo tako proti Maltežanom odprli tekmovalno sezono 2021/2022. "V zadnjih par tednih se je veliko delalo, bilo je težko, a verjamemo, da nam bo to v sezoni samo pomagalo. Od ponedeljka naprej smo spustili intenzivnost in se nekako spočili za četrtkovo tekmo, ki je za nas prva v tej sezoni, tako da lahko gremo vanjo tudi z določeno svežino," se nadeja Elšnik.

icon-expand Tomislav Tomić se je po eni sezoni v Avstriji pri Admiri Wacker vrnil v Ljubljano. FOTO: NK Olimpija

Če se je kdo izkazal, potem je to Tomić

Pričakuje se, da bo novi trener Savo Milošević proti Birkirkari priložnost ponudil tudi nekaterim novincem oziroma povratnikom. Olimpijo so v tem prestopnem roku doslej okrepili Sava Petrov, Tomislav Tomić, Mustafa Nukić, Dino Špehar, Almedin Ziljkić, Aldair Djalo in Erik Gliha. "S prihodom Tomića imamo večjo konkurenco (na sredini igrišča, op. a.) in širši kader na tej poziciji, tako da nam bo dosti lažje skozi celo sezono. Več bomo lahko rotirali, tudi nasprotniki kdaj ne bodo vedeli, kaj lahko pričakujejo," je o povratniku v vrste zmajev povedal Elšnik in dodal: "Je res izreden človek, karakter. Tudi njegovo ime veliko pomeni v garderobi, fantje ga spoštujejo. Če se je kdo, potem se je on izkazal v prvi slovenski ligi pri Olimpiji. Definitivno nam bo ogromno pomagal, tudi meni bo z njim ob boku dosti lažje v sami sredini."

icon-expand Milan Mandarić prave Evrope pri Olimpiji še ni dočakal. FOTO: Damjan Žibert