Olimpija bo napredovanje lovila brez kapetana Elšnika

"Vezist je imel po uvodnem obračunu v Stožicah nekaj zdravstvenih težav, a je kljub temu stisnil zobe, treniral in naredil vse, da bi bil tudi v Luksemburgu na voljo glavnemu trenerju Albertu Rieri. Soigralcem se je pridružil tudi na zadnjem treningu pred povratno tekmo, po katerem pa je postalo jasno, da trenutno žal ni v stanju, da bi lahko na igrišču pomagal Olimpiji," so o Timiju Maxu Elšniku zapisali na uradni klubski strani.

Ljubljanska ekipa je pred tednom dni - po številnih turbulentnih in vročih dogodkih znotraj kluba - na krstnem dvoboju pod vodstvom novega trenerja iz Španije Alberta Riere iztržila zgolj remi proti zasedbi iz Luksemburga. Zmaji so pred povratnim obračunom trdno odločeni, da popravijo bledi vtis s prve tekme, v primeru skupne zmage pa jih nato čaka romunska zasedba Sepsi OSK.

Mura brani prednost s prve tekme

Na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij v konferenčni ligi pa se je v moldavski prestolnici bolje odrezala Mura, ki je z 2:1 premagala Sfintul Gheorghe. Črno-beli so imeli celotno srečanje v Kišinjevu škarje in platno v svojih rokah. Po golu Tia Cipota in avtogolu vratarja Nicolae Calancea so do 89. minute vodili z 2:0, v izdihljajih tekme pa je moldavski ekipi nekaj upanja pred povratno tekmo prinesel zadetek Jibrila Ibrahima. Zmagovalca slovensko-moldavskega obračuna v naslednjem krogu čaka irski St Patrick's Athletic.