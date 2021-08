Olimpija boljša od Domžal

Domžalčani in Ljubljančani so opravili zaostalo obveznost z začetka sezone, ki doslej ne enim ne drugim ni prinesla prav veliko užitkov. Domžalčani, katerih nekdanji član Tonći Mujan bo kariero nadaljeval pri Širokem Brijegu, so lovili drugo zmago v svoji peti tekmi sezone, Ljubljančani pa so popravljali bled vtis, ki so ga puščali na zadnjih obračunih, izgubili so namreč zadnje tri tekme - vključno z evropsko preizkušnjo. Ta niz pa so predvsem z boljšo predstavo v drugem polčasu prekinili in so po šestih tekmah pri desetih točkah, zgolj pri štirih točkah (ob tekmi manj) pa ostajajo Domžalčani.

Tekmeca v prvih 20 minutah nista prišla do kakšnih izrazitejših priložnosti, nekaj boljši vtis pa so pustili Domžalčani, pri katerih je v 22. minuti s prostega strela poskusil Senijad Ibričić, toda z ne preveč močnim poskusom z velike razdalje Nejc Vidmar ni imel veliko težav.

Potem ko je sledilo novo zatišje, v katerem pa se je tudi Olimpija rahlo prebudila, so v 41. minuti prav zeleno-beli povedli. Akcijo so začeli na levi strani prek Almedina Ziljkića, ki je žogo podal naprej do Michaela Pavlovića, ta je žogo poslal v sredino do Tomislava Tomića, ta pa naprej do Djala Aldairja, ki jo je zadel s strelom pod prečko domžalskih vrat.