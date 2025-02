Olimpija brez kaznovanih Sancheza in Florucza v boj za osmino finala

Računica za vstop v evropsko pomlad je preprosta: nadoknaditi gol zaostanka s prve tekme in dokazati, da je bil rdeči karton prvega zvezdnika moštva iz Stožic Raula Florucza zgolj posledica trenutka nespametnosti avstrijskega Romuna kot pa občutka nemoči.

Ljubljančani so bili na prvem srečanju dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v osmino finala Konferenčne lige pred tednom dni boljši nasprotnik od banjaluškega Borca. Ta je "prišel do zraka" šele po omenjeni izključitvi Florucza, prevzel (rahlo) pobudo in z zadetkom Sandija Ogrinca v izdihljajih rednega dela tekme prišel do zaslužene zmage ter obenem prednosti pred nocojšnjim povratnim obračunom v slovenski prestolnici.