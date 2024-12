Olimpiji nasprotniki iz BiH, Celje se bo udarilo s ciprskim prvakom

Celjane kot 21. nosilce najprej čaka domača tekma proti postavljenemu ciprskemu Apoelu (11), pri katerem brani nekdanji slovenski reprezentant Vid Belec . Drugi možni tekmec je bil še en predstavnik Cipra Pafos (12), s katerim so se varovanci Alberta Riere pomerili že v ligaškem delu in na Cipru izgubili z 0:2. V primeru, da Celjani napredujejo, jih v osmini finala čakata Djurgardens ali švicarski Lugano.

Klubi od devetega do 16. mesta so nosilci in bodo povratno tekmo 20. februarja odigrali doma, klubi od 17. do 24. mesta pa bodo 13. februarja gostili prvo srečanje.

Tudi preostali klubi s slovenskimi nogometaši so dobili tekmece v dodatnih tekmah. Jagiellonia Dušana Stojinovića se bo pomerila z Bačko Topolo, Panathinaikos, pri katerem si kruh služita Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar, pa se bo meril z Vikingurjem iz Reykjavika.

Žreb parov od osmine finala vse do polfinala bo 21. februarja v Nyonu.

Pari tekem 1/16 finala:

Gent (17) - Betis (15)

Bačka Topola (24) - Jagiellonia (9)

Celje (21) - Apoel (11)

Vikingur (19) - Panathinaikos (13)

Borac Banjaluka (20) - Olimpija (14)

Omonia (22) - Pafos (12)

Molde (23) - Shamrock Rovers (10)

Koebenhavn (18) - Heidenheim (16)

Pari osmine finala:

Gent (17)/Betis (15) - Chelsea (1)/Vitoria Guimaraes (2)

Bačka Topola (24)/Jagiellonia (9) - Legia (7)/Cercle Brugge (8)

Celje (21)/Apoel (11) - Djurgarden (5)/Lugano (6)

Vikingur (19)/Panathinaikos (13) - Fiorentina (3)/Rapid Dunaj (4)

Borac Banjaluka (20)/Olimpija (14) - Rapid Dunaj (4)/Fiorentina (3)

Omonia (22)/Pafos (12) - Lugano (6)/Djurgarden (5)

Molde (23)/Shamrock Rovers (10) - Cercle Brugge (8)/Legia (7)

Koebenhavn (18)/Heidenheim (16) - Vitoria Guimaraes (2)/Chelsea (1)