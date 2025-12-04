Finale pred finalom: Olimpija in Celje za četrtfinalno vstopnico (0:0)*

Začetni postavi Olimpije in Celja:
Celjani so se obračuna v Stožicah lotili močno oslabljeni. Po tekmi s Koprom so zaradi poškodbe rame ostali brez kapetana Žana Karničnika, medtem ko za igro še vedno nista bila nared Juanjo Nieto in Franko Kovačević, ki ju že na zadnji ligaški tekmi ni bilo v celjskem kadru. Albert Riera že dlje časa ne more računati na Marka Zabukovnika. Na drugi strani je Federico Bessone pogrešal le Ivana Durdova.
Olimpija iz Ljubljane je na poti do osmine finala pokalnega tekmovanja izločila Domžale in Šenčur, Celjani pa Žalec ter Makole. "Vemo, kako pomembna je jutrišnja tekma. Ne samo za klub, ampak tudi za nas kot ekipo, ki raste v veliko pogledih. Fantje napredujejo iz treninga v trening in verjamem, da so pripravljeni enakovredno tekmovati s Celjem in jih izločiti iz pokala," je pričakovanja pred tekmo strnil trener Olimpije Federico Bessone.
Nocojšnja tekmeca sta se v letošnji sezoni pomerila dvakrat, prvi dvoboj v Stožicah so s kar 5:0 dobili Celjani, kar je z ljubljanske klopi odneslo Portugalca Jorgeja Simaa, drugi obračun v knežjem mestu pa se je končal brez zadetkov (0:0).
Tedaj je Ljubljančane že vodil Argentinec Bessone, ki je z agresivnim pristopom svojih varovancev povzročal težave zasedbi Alberta Riere. "Na zadnjem obračunu proti Celjanom v prvenstvu smo bili agresivni, saj so ekipa, ki ji ne smeš dovoliti, da igra brez pritiska. Proti Celju je to zelo pomembno, ampak to od svojih igralcev zahtevam na vsaki tekmi," je dejal 41-letni strateg na klopi zeleno-belih.
Za kako pomemben obračun gre, je pred zadnjo domačo tekmo zmajev v letu 2025 poudaril tudi Jan Gorenc, osrednji branilec, ki je bil z dvema goloma junak Olimpije ob zadnji zmagi nad Radomljani.
"Izredno pomemben obračun. Zmaga nad Radomljami je bila ob tem zelo dobrodošla. Finale pred finalom za mnoge, a v resnici zgolj osmina finala. Naslednja stopnička na pomembni poti do lovorike, ki si jo želimo osvojiti. Treba bo biti na visoki ravni, vendar verjamemo," je zaključil Gorenc.
Izid, slovenski pokal, osmina finala:
Olimpija - Celje -:- (-:-)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.