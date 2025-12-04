Finale pred finalom: Olimpija in Celje za četrtfinalno vstopnico (0:0)*

Celjani so se obračuna v Stožicah lotili močno oslabljeni. Po tekmi s Koprom so zaradi poškodbe rame ostali brez kapetana Žana Karničnika , medtem ko za igro še vedno nista bila nared Juanjo Nieto in Franko Kovačević , ki ju že na zadnji ligaški tekmi ni bilo v celjskem kadru. Albert Riera že dlje časa ne more računati na Marka Zabukovnika . Na drugi strani je Federico Bessone pogrešal le Ivana Durdova .

Olimpija iz Ljubljane je na poti do osmine finala pokalnega tekmovanja izločila Domžale in Šenčur, Celjani pa Žalec ter Makole. "Vemo, kako pomembna je jutrišnja tekma. Ne samo za klub, ampak tudi za nas kot ekipo, ki raste v veliko pogledih. Fantje napredujejo iz treninga v trening in verjamem, da so pripravljeni enakovredno tekmovati s Celjem in jih izločiti iz pokala," je pričakovanja pred tekmo strnil trener Olimpije Federico Bessone .

Nocojšnja tekmeca sta se v letošnji sezoni pomerila dvakrat, prvi dvoboj v Stožicah so s kar 5:0 dobili Celjani, kar je z ljubljanske klopi odneslo Portugalca Jorgeja Simaa, drugi obračun v knežjem mestu pa se je končal brez zadetkov (0:0).

Tedaj je Ljubljančane že vodil Argentinec Bessone, ki je z agresivnim pristopom svojih varovancev povzročal težave zasedbi Alberta Riere. "Na zadnjem obračunu proti Celjanom v prvenstvu smo bili agresivni, saj so ekipa, ki ji ne smeš dovoliti, da igra brez pritiska. Proti Celju je to zelo pomembno, ampak to od svojih igralcev zahtevam na vsaki tekmi," je dejal 41-letni strateg na klopi zeleno-belih.