Nogomet

Finale pred finalom: Olimpija in Celje za četrtfinalno vstopnico (0:0)*

Ljubljana, 04. 12. 2025 17.59 | Posodobljeno pred eno minuto

Simon Valant
1

Nocojšnji obračun med nogometaši ljubljanske Olimpije in Celjem bo ponudil zadnjega potnika v četrtfinale slovenskega pokalnega tekmovanja. Celjani so v spopad aktualnih državnih in pokalnih prvakov, ki pravkar poteka v Stožicah, vstopili v vlogi favorita, a pogrešajo številne pomembne igralce kot so Karničnik, Kovačević, Nieto in Zabukovnik.

Začetni postavi Olimpije in Celja:

Celjani so se obračuna v Stožicah lotili močno oslabljeni. Po tekmi s Koprom so zaradi poškodbe rame ostali brez kapetana Žana Karničnika, medtem ko za igro še vedno nista bila nared Juanjo Nieto in Franko Kovačević, ki ju že na zadnji ligaški tekmi ni bilo v celjskem kadru. Albert Riera že dlje časa ne more računati na Marka Zabukovnika. Na drugi strani je Federico Bessone pogrešal le Ivana Durdova.

Olimpija iz Ljubljane je na poti do osmine finala pokalnega tekmovanja izločila Domžale in Šenčur, Celjani pa Žalec ter Makole. "Vemo, kako pomembna je jutrišnja tekma. Ne samo za klub, ampak tudi za nas kot ekipo, ki raste v veliko pogledih. Fantje napredujejo iz treninga v trening in verjamem, da so pripravljeni enakovredno tekmovati s Celjem in jih izločiti iz pokala," je pričakovanja pred tekmo strnil trener Olimpije Federico Bessone.

Federico Bessone
Federico Bessone FOTO: Luka Kotnik

Nocojšnja tekmeca sta se v letošnji sezoni pomerila dvakrat, prvi dvoboj v Stožicah so s kar 5:0 dobili Celjani, kar je z ljubljanske klopi odneslo Portugalca Jorgeja Simaa, drugi obračun v knežjem mestu pa se je končal brez zadetkov (0:0).

Tedaj je Ljubljančane že vodil Argentinec Bessone, ki je z agresivnim pristopom svojih varovancev povzročal težave zasedbi Alberta Riere. "Na zadnjem obračunu proti Celjanom v prvenstvu smo bili agresivni, saj so ekipa, ki ji ne smeš dovoliti, da igra brez pritiska. Proti Celju je to zelo pomembno, ampak to od svojih igralcev zahtevam na vsaki tekmi," je dejal 41-letni strateg na klopi zeleno-belih.

Preberi še Celjani vsaj tri mesece brez Karničnika

Za kako pomemben obračun gre, je pred zadnjo domačo tekmo zmajev v letu 2025 poudaril tudi Jan Gorenc, osrednji branilec, ki je bil z dvema goloma junak Olimpije ob zadnji zmagi nad Radomljani.

Preberi še Riera in NK Celje z roko v roki vsaj do konca junija 2028

"Izredno pomemben obračun. Zmaga nad Radomljami je bila ob tem zelo dobrodošla. Finale pred finalom za mnoge, a v resnici zgolj osmina finala. Naslednja stopnička na pomembni poti do lovorike, ki si jo želimo osvojiti. Treba bo biti na visoki ravni, vendar verjamemo," je zaključil Gorenc.

Izid, slovenski pokal, osmina finala:

Olimpija - Celje -:- (-:-)

nogomet olimpija celje slovenski pokal
Perje-nator
04. 12. 2025 17.45
Vse skup 2 slovenca od 22 igralcev
