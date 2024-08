Zanimiv derbi v Stožicah postregel s štirimi zadetki

Ljubljančani so tekmo odlično otvorili in po manj kot treh minutah igre prišli do prednosti. Raul Florucz je po lepem prodoru poslal podajo pred gostujoča vrata, tam pa se je najbolje znašel Diogo Pinto in z lahkim zadetkom kaznoval zaspano celjsko obrambno vrsto. Hitro po otvoritvenem zadetku so bili zmaji ponovno nevarni, tokrat preko Nemanja Motike , ki je streljal mimo gola.

Zmaji so nato ponovno prevzeli pobudo in bili v 42. minuti od drugega zadetka oddaljeni le nekaj centimetrov. Florucz je z nekaj sreče prišel mimo Žana Karničnika , celjski čuvaj mreže pa je ob pomoči vratnice vknjižil novo obrambo. V izdihljajih prvega dela so ponovno udarili Celjani, Kvesić pa je iz lepega položaja meril previsoko.

Domačini so bili ob izteku 26. minute blizu novega vodstva, kreator prvega zadetka pa je iz težkega položaja nastreljal zunanji del mreže. Naslednja priložnost je pripadla Edmilsonu, ki iz razdalje nekaj metrov od gola ni uspel streljati v okvir, napako pa si je nato privoščil še ljubljanski vratar, a ostal nekaznovan. Na drugi strani je v 35. minuti zapretil Motika, Lovro Štubljar pa je njegov strel ubranil.

Zeleno-beli so odločno odprli drugi del igre in visoko stisnili četo Riere. Ob tem začetnem naletu Olimpije je moral kmalu po prihodu iz garderob dvakrat posredovati vratar Štubljar. Hrabra in agresivna igra zmajev pa je vendarle obrodila sadove v 51. minuti, ko je podajo Florucza iz kota izkoristil povsem osamljeni Pedro Lucas.

Celjani so po novem zaostanku prevzeli terensko pobudo. Ob tem je nevarno zapretil novinec v celjskih vrstah Juanjo Nieto, toda na pravem mestu je bil domači čuvaj mreže. Na drugi strani igrišča je do strela prišel Jorge Silva, a poskus Portugalca ni predstavljal pretiranih težav Štubljarju.

Ljubljančani so se ob zaključku tekme osredotočili na branjenje prednosti, moštvo iz knežjega mesta pa je iskalo ponovno izenačenje. Našli so ga v 78. minuti, po akciji dveh rezervistov. Podajo Nikite Iosifova, prav tako novinca iz druge španske lige, je v zadetek pretvoril nekdanji član Olimpije Luka Menalo.

To je znova prebudilo varovance Victorja Sancheza, ki so se pred tem nekoliko preveč zadovoljili z minimalno prednostjo. Sledil je močan pritisk proti celjskim vratom. Celjani so sprva blokirali močan udarec Augustina Doffa, nato pa je vratnica preprečila veselje Ivanu Durdovu.

Celjani so se na koncu vendarle uspešno ubranili, s tem pa so izvlekli točko pri Olimpiji, ki na začetku sezone deluje precej poletno in kakovostno.