Riera: Ne moremo biti zadovoljni, a vemo, kje smo imeli težave

Albert Riera je po burni ponedeljkovi predstavitvi, ki jo je moral predčasno zapustiti, dočakal še trenerski debi na klopi Olimpije. V Stožicah je luksemburški Differdange presenetljivo povedel in bi kmalu zatem lahko prednost še povišal. V drugem polčasu pa so zmaji zaigrali podjetneje in na krilih navijačev prišli do izenačenja (1:1). Španski trener je razkril način, na katerega si bo želel igrati. Čeprav z izkupičkom ne more biti zadovoljen, pa se bo na povratno tekmo čez sedem dni podal optimistično. "Mislim, da smo boljša ekipa," je povedal.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right "Če ne zmagamo, ne moremo biti zadovoljni. Vsako tekmo želimo igrati na zmago. Igrali smo na njihovi polovici, kar je bil naš cilj. Želeli smo jih pritisniti visoko. Zahtevno je bilo igrati proti trem osrednjim branilcem. Imeli smo težave pri iskanju zadnje podaje, ampak dobro je, da vemo, kje smo imeli težave," je črto pod uvodnih 90 minut sezone 2022/2023 potegnil Albert Riera. Kje pa je videl glavne težave svojega moštva? "Tega ne bom povedal sedaj, ker ne želim nasprotnikom izdati informacij. Nogometašem pa sem to že povedal v garderobi. Sedaj nas čaka teden dela, da popravimo naše težave." Začetek zmajev v skromno napolnjenih Stožicah je bil v skladu s turobnim vremenom. "Trener je dobro analiziral tekmo. V prvih 20, 30 minutah se je videlo, da smo v krču. V zadnjih dnevih je bilo turbulentno, ampak to ne sme biti izgovor. S tem se moramo znati spopasti. Opravili smo le tri ali štiri treninge pod novim trenerjem. Še veliko dela nas čaka," je pristavil strelec edinega zadetka za domače Goran Milović. "V drugem polčasu smo izgledali bistveno bolje. Tvegali smo in stali visoko. Oni so čakali na protinapade. Imamo sedem dni, da se dobro pripravimo na povratno tekmo, ki jo bomo skušali čim prej pripeljati v mirne vode, ker mislim, da smo boljša ekipa," je nadaljeval 33-letni Splitčan. PREBERI ŠE Muraši iz Kišinjeva s prednostjo Tudi Riera je moral odgovarjati na vprašanje, ali so zmaji že v tem trenutku boljši od Differdangea: "Da si boljši, moraš pokazati z zmago. Ampak mislim, da smo boljši. Posest žoge ni pomembna. Pomembno je, da veš, kaj z njo storiti. Igrali smo, kot smo si želeli. Žal v napadu nismo našli ustreznih rešitev, saj smo igrali proti dobro postavljeni ekipi, ki je čakala na naše napake." Luksemburžani so v prvem polčasu potrpežljivo čakali, da se Olimpija povleče visoko, nato pa kot po pravilu nevarno pretili iz protinapadov. "Ker so se tako povlekli nazaj, smo se obrambni igralci razširili, ker smo želeli razbremeniti nogometaše na sredini. Gol smo prejeli po naši "neizsiljeni" napaki. Niti enkrat nas niso izigrali," je razlagal Milović. "Nisem dobil občutka, da smo preveč tvegali. To je način, na katerega si želimo igrati. Želimo si čim prej priti na nasprotnikovo polovico in mu ne dati časa, da razmišlja o svoji igri. Želimo si čim prej dosegati zadetke, zato ne smemo tratiti časa," pa je Riera pripomnil in dal jasno vedeti, da od svojega načina igre ne misli odstopati. PREBERI ŠE Protest v Stožicah: Green Dragonsi prekinili tekmo Navijaška skupina Green Dragons, ki mu je v ponedeljek namenila vse prej kot toplo dobrodošlico, je tudi tokrat poskrbela za nekaj napetosti na tribunah. Po pol ure igre je bila tekma prekinjena po pirotehničnem vložku na severni tribuni, a se je vse skupaj lahko hitro nadaljevalo. Nekdanji nogometaš Liverpoola, za katerega je to prva epizoda v vlogi glavnega trenerja, je navijače pozval, da stopijo za klub in nogometaše: "Zame zadnji dnevi niso bili kaotični, le malo čudni. Razen moje novinarske konference ni bilo ničesar kaotičnega. Igralcem sem rekel, naj na to pozabijo. Osredotočeni moramo biti le na naše delo. Ni moja stvar, da razmišljam o tem, kaj se dogaja izven kluba. Če bodo nogometaši imeli podporo navijačev, jim bo zagotovo pomagalo. To morajo delati zanje, ne zame." V Stožicah je bilo evidentno, da zmaji potrebujejo še kar nekaj okrepitev, če se bodo želeli resno kosati z bolj renomiranimi tekmeci. "Vsak dan preživim več ur z ljudmi, ki so odgovorni za okrepitve. Vedo, kako si želim igrati. Vedno pravim isto: želim si kvalitete, ne kvantitete. Če lahko nekdo izboljša nivo v ekipi, potem je dobrodošel," je svoje želje glede prestopnega roka, ki bo trajal do začetka septembra, še razkril Riera. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke