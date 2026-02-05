Naslovnica
Nogomet

Olimpija do minimalne zmage v Kidričevem

Kidričevo, 05. 02. 2026 17.05

Avtor:
STA
NK Olimpija Ljubljana

Nogometaši ljubljanske Olimpije so na drugi tekmi spomladanskega dela še drugič tesno slavili, hkrati pa vknjižili prvo gostujočo zmago po lanskem septembru. Z zmago z izidom 1:2 proti Aluminiju so se utrdili na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice.

Ljubljančani so že prvo obetavno akcijo kronali z zadetkom. V 18. minuti so izpeljali kombinirano akcijo na sredini igrišča, po ostrem in natančnem predložku Kelvina Oforija z desne strani pa je Antonio Marin žogo iz bližine spravil za hrbet domačega vratarja Aneja Mrežarja. Deset minut kasneje je bilo znova izjemno vroče v domačem kazenskem prostoru, žoga pa je po strelu Nemanje Motike zletela prek vrat Aluminija.

V 30. minuti so nogometaši iz slovenske prestolnice podvojili svojo prednost, po prostem strelu Motike z leve strani je žoga preletela vse igralce in drugič na dvoboju končala v mreži Aluminija. Štiri minute kasneje so Ljubljančani po (pol)protinapadu znova zagrozili, strel Marina s 14 metrov je Mrežar najprej ubranil, Ofori pa je iz drugega poskusa streljal mimo vrat. Kidričani so med 37. in 41. minuto dosegli dva gola. Prvi je bil dosežen na regularen način, po uporabni podaji Erica Taylorja z leve strani je na 1:2 znižal Bamba Susso, drugi zadetek Uroša Koruna pa je glavni sodnik Aleksandar Matković razveljavil zaradi predhodnega prekrška Omarja Kočarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V drugi polovici tekme so prvi zagrozili gostitelji, po bliskovitem nasprotnem napadu pa je Ivijan Svržnjak z roba kazenskega prostora streljal mimo desne vratnice vratarja Matevža Vidovška. Oba stratega – Jura Arsić na domači ter Federico Bessone na gostujoči strani – sta s "hokejskima menjavama" skušala osvežiti igro svojih varovancev na težkem in razmočenem igrišču, kljub obojestranski požrtvovalnosti in trudu pa je ostalo pri izidu iz prvega polčasa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet prva liga aluminij olimpija
