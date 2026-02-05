Olimpija do minimalne zmage v Kidričevem

Ljubljančani so že prvo obetavno akcijo kronali z zadetkom. V 18. minuti so izpeljali kombinirano akcijo na sredini igrišča, po ostrem in natančnem predložku Kelvina Oforija z desne strani pa je Antonio Marin žogo iz bližine spravil za hrbet domačega vratarja Aneja Mrežarja. Deset minut kasneje je bilo znova izjemno vroče v domačem kazenskem prostoru, žoga pa je po strelu Nemanje Motike zletela prek vrat Aluminija.

V 30. minuti so nogometaši iz slovenske prestolnice podvojili svojo prednost, po prostem strelu Motike z leve strani je žoga preletela vse igralce in drugič na dvoboju končala v mreži Aluminija. Štiri minute kasneje so Ljubljančani po (pol)protinapadu znova zagrozili, strel Marina s 14 metrov je Mrežar najprej ubranil, Ofori pa je iz drugega poskusa streljal mimo vrat. Kidričani so med 37. in 41. minuto dosegli dva gola. Prvi je bil dosežen na regularen način, po uporabni podaji Erica Taylorja z leve strani je na 1:2 znižal Bamba Susso, drugi zadetek Uroša Koruna pa je glavni sodnik Aleksandar Matković razveljavil zaradi predhodnega prekrška Omarja Kočarja.