Tudi pri Olimpiji okužba, moštvo do nadaljnjega v karanteni

V ponedeljek so nogometaši Olimpije opravili obvezno preventivno testiranje pred pričetkom prvenstva. V vrstah zeleno-belih je prišlo do okužbe z novim koronavirusom, so sporočili iz kluba, zato je bila s strani NIJZ posledično odrejena karantena za celotno ekipo in strokovni štab NK Olimpija Ljubljana. “Zaradi stika s pozitivnimi na koronavirus (Covid19) morajo po strokovnih smernicah vsi igralci in strokovni štab v karanteno,” so zapisali pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.



Tekme državnega prvenstva bodo za Olimpijo tako prestavljene in vsi, ki so kupili vstopnice, jih bodo lahko koristili, ko bo posamezna tekma (v tem primeru tekma 1. kroga Prve lige Telekom Slovenije) na sporedu. Nogometna zveza Slovenije (NZS) je sicer po posvetu s pristojnimi institucijami odredila obvezno testiranje na covid-19 za vse slovenske prvoligaše pred začetkom sezone. Testiranja so obvezna za vse nogometaše, člane strokovnih vodstev klubov in sodnike, ki bodo delegirani na prvoligaške obračune.