Olimpija v 92. minuti do remija, tri točke za Bravo in Radomlje

Nogometaši ljubljanske Olimpije in Rogaške so se v 20. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 2:2, Bravo je v gosteh ugnal Domžale, Koprčani pa so na domačih tleh klonili proti Radomljam.

Ljubljančani, ki bodo spomladi igrali brez najboljšega strelca lige v jesenskem delu, Ruija Pedra, ta je odšel v Turčijo, so za uvod v nogometno pomlad pozdravili zadnjeuvrščeno Rogaško, ki je dodobra spremenila ekipo, tudi ona je prodala svojega najboljšega strelca Nejca Gradišarja. A slednji se to ni posebej poznalo, vse do zadnjih trenutkov so bili izbranci Oskarja Drobneta v igri za zmago, to pa jim je v izdihljajih preprečil Marko Brest. Olimpija ostaja sicer trdno na drugem mestu, a z velikim zaostankom za Celjem, Rogaška pa je še vedno zadnja.

Slatinčani, ki so po desetih sekundah Žana Lorberja v vratih zamenjali s povratnikom v slovensko ligo Ajdinom Mulalićem, so hitro povedli, po podaji Oliverja Kregarja iz kota z leve strani je lastno mrežo zatresel Ahmet Muhamedbegović. Rogaška je kazala zelo spodbudno predstavo in v 40. minuti znova zadela, ko je najprej streljal Alen Korošec z roba kazenskega prostora, nato pa je iz bližine zadel Patrik Mijić. V 64. minuti je Toura Diaby zapravil novo lepo priložnost Rogaške, malce zatem je spet nevarno meril še Mijić, v 76. minuti pa je Korošec nespametno podrl Marka Bresta, ki je preigraval ven iz kazenskega prostora na levi strani, in zakrivil enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Timi Max Elšnik. Olimpija je zatem iskala pot do novega zadetka, a bila pri tem dokaj anemična, jo je pa v 92. minuti rešil Brest z izenačujočim golom.

Statistika tekme Olimpija - Rogaška FOTO: Sofascore.com icon-expand

Bravo je bil na obračunu proti Domžalam boljši in učinkovitejši tekmec, dva gola pa je prispeval Matej Poplatnik. Enega je za Šiškarje dodal še Jakoslav Stanković, poraz domačinov pa je v 85. minuti ublažil Jošt Pišek. Radomlje so na zadnji sobotni tekmi poskrbele za presenečenje in na gostovanju v Kopru po golu Gabra Dobrovoljca v 92. minuti prišle do minimalne zmage.

