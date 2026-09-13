Olimpija do treh točk v Sežani, Bravo presenetil Celjane

Celje, ki je v prejšnjem krogu izgubilo v Kopru, je v Stožicah gostovalo pri še enem neugodnem tekmecu. Bravo je v prejšnji sezoni dobil dve tekmi proti državnim prvakom, izgubil pa le eno. Tokrat so se Šiškarji znova izkazali, posebej v zadnjih desetih minutah, ko so tekmo po preobratu tudi odločili v svoj prid. Bravo je zdaj s 15 točkami tik za vodilnim Mariborom, medtem ko je Celje, ki ga v sredo čaka obračun v evropski ligi v Leverkusnu, ob tekmi manj pri 11 točkah. Z izjemo dveh dokaj nenevarnih strelov, po enem na vsaki strani, sta ekipi precej mirno začeli obračun v Ljubljani. V 21. minuti pa so Celjani le izpeljali dober napad. Mario Kvesić je na koncu žogo lepo poslal do Benjamina Verbiča, ki je v kazenskem prostoru iskal prostor za strel, ga tudi našel ter žogo poslal za hrbet Matjaža Rozmana. Se je pa Kvesić pri tej podaji nekoliko poškodoval, tako da ga je že v 33. minuti zamenjal Svit Sešlar.

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Potem ko sta zasedbi v prvem polčasu sprožili vsaka le po en strel v okvir vrat, sta Sešlar in Blaž Kramer s sicer nenatančnima streloma na začetku drugega polčasa napovedala vsaj malce konkretnejšo igro. Toda posebne napadalne dinamike posebej v igri domačih ni bilo. Na drugi strani pa je v 61. minuti Kramer z glavo znova zgrešil cilj po novi lepi priložnosti celjske ekipe, ki je do konca ostala pri zgolj enem strelu v okvir. V 65. minuti je Sešlar preveč okleval s strelom, tako da so ga domači branilci blokirali v osrčju kazenskega prostora, tako kot takoj zatem nekdanjega igralca Brava Matica Ivanška. V želji po ugodnejšem razpletu je domači trener Aleš Arnol nato posegel po menjavah, nekaj sprememb je v ekipi opravil tudi gostujoči strateg Vitor Campelos, kar bi se mu skorajda hitro obrestovalo. Armandas Kučys se je namreč v 81. minuti znašel pred vrati Brava, a se malce na desni strani odločil za (nenatančno) podajo namesto za strel.

Celjski nogometaši so morali priznati premoč zasedbi Brava. FOTO: Luka Kotnik

So se pa menjave obrestovale Arnolu, saj je Andrej Pečar v 85. minuti izenačil. Po dolgi podaji Gašperja Jovana z leve strani je Pečar približno deset metrov od vrat streljal z glavo in žogo poslal pod prečko za 1:1. V teh trenutkih so bili domačini konkretnejši, v 90. minuti pa je zadel še drugi rezervist Jon Ficko, ko je po desni strani prodrl v kazenski prostor in silovito sprožil pod prečko za vodstvo in zmago Brava z 2:1.

Zeleno-beli dobro izkoristili izključitev Iraborja

Koprčani, pri katerih David Pejičić še ni zaigral, so Ljubljančane gostili v Sežani, saj na njihovi Bonifiki poteka prenova igrišča. Na Krasu pa so se bolje znašli Ljubljančani, ki so se s četrto zmago na točko približali današnjemu tekmecu, najbližjemu zasledovalcu vodilnega Maribora. Tehtnico na stran Olimpije je precej nagnila zgodnja izključitev Browna Iraborja, tako da so Primorci hitro ostali brez upov po četrti zaporedni zmagi. Tekma uvodoma ni ponudila posebej razburljivega dogajanja, v prve pol ure ekipi nista odigrali praktično nobene nevarnejše akcije. Zato pa so Koprčani v 38. minuti ostali brez Iraborja. Ta je v skoku z nogo v glavo zadel Antonia Marina, glavni sodnik David Šmajc, ki je koprskemu nogometašu sprva pokazal rumeni karton, pa je po ogledu posnetka spremenil odločitev in igralca izključil. V 45. minuti bi številčno premoč lahko unovčil Marvin Cuni, a je nekoliko z desne strani kazenskega prostora zadel bližnjo vratnico.

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Ljubljančani so pričakovano odločneje začeli drugi polčas, v 52. minuti pa vendarle povedli. Takrat je Brice Negouai žogo želel poslati svojemu kolegu v obrambi pri gradnji igre iz zadnje vrste, toda prestregel jo je Cuni in nato rutinirano ukanil še Luko Baša za 1:0. Le dve minuti pozneje je bilo 2:0, ko je Dimitar Mitrovski po Cunijevi podaji zadel z močnim strelom z 20 metrov. Indrit Tuci je v 62. minuti streljal s 15 metrov, vendar meril preveč po sredini, tako da je Baš žogo odbil čez prečko. Na drugi strani so Koprčani kljub igralci manj v 65. prišli do imenitne priložnosti za zmanjšanje izida, a je neoviran Fran Tomek zgrešil z manj kot desetih metrov. Zato pa so zeleno-beli, pri katerih je debitiral novinec Robert Mišković, izkoristili svojo v 67. minuti, ko je iz bližine zadel Tuci. V 76. pa so se veselili tudi gostitelji, ko je po dobrem samostojnem prostoru po levi strani Matevža Vidovška ugnal Giuseppe Agyemang.

Nogometaši Olimpije so prišli do pomembne zmage proti Kopru. FOTO: Aljoša Kravanja

Za nekaj dodatne drame je malce pozneje poskrbel Andraž Ruedl, ki je ob Marku Ristiću padel v kazenskem prostoru, nakar je Šmajc pokazal na belo piko, po ogledu posnetka pa je glavni delivec pravice pravilno spremenil odločitev, saj je Ristić regularno izbil žogo koprskemu nogometašu. Slovensko državno prvenstvo, 9. krog, izida sobotnih tekem:

Koper - Olimpija 1:3 (0:0) Bravo - Celje 2:1 (0:1)