Olimpija do zmage proti Primorju

Nogometaši Olimpije so še četrtič v sezoni ugnali Primorje, še četrtič so zmagali brez prejetega gola. Na tekmi, ki je bila zaradi vetra celo nekaj časa vprašljiva, je bila vodilna ekipa državnega prvenstva precej boljši tekmec in na koncu slavila z 2:0. Ljubljančani imajo sedaj že 12 točk prednosti pred drugouvrščenim Mariborom.