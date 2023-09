Olimpiji žreb nasprotnikov v Konferenčni ligi ni prizanesel

Aktualni slovenski prvak Olimpija nestrpno pričakuje prvo evropsko jesen v zgodovini kluba. Kljub temu, da so bili Zmaji v igri najprej za elitno Ligo prvakov in nato še za Ligo Evropa, so se morali na koncu zadovoljiti z igranjem v Konferenčni ligi. Žreb kroglic jim je v skupinskem delu namenil Lille, Slovan iz Bratislave in senzacijo iz Ferskih otokov Klaksvik.

Skupina A: Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik. Skupina B: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik. Skupina C: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani. Skupina D: Club Brugge, Bodo/Glimt, Bešiktaš, Lugano. Skupina E: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varšava, Zrinsjki Mostar. Skupina F: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Čukarički. Skupina G: Eintracht Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen. Skupina H: Fenerbahče, Ludogorec, Spartak Trnava, Nordsjaelland. Skupinski del se bo začel 21. septembra, zadnji krog pa bo na vrsti 14. decembra. Po zimskem premoru se bodo izločilni boji pričeli 15. februarja, veliki finale pa bo 29. maja na stadionu Agia Sophia v Atenah.