Nogomet

Olimpija doma s 3:0 odpihnila sinove burje

Ljubljana, 02. 05. 2026 19.45 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M STA
Olimpija - Primorje

Ljubljanska Olimpija je v 33. krogu slovenske Prve lige prišla do visoke zmage nad Primorjem s 3:0. Zmaji so pred domačim občinstvom prekinili negativen niz brez zmage in z dobro predstavo vendarle malce popravili vtis konca sezone. Evropa sicer še ni nedosegljiva, a Ljubljančani niso več odvisni sami od sebe. Proti Ajdovcem je prvi gol v zeleno-belem dresu dosegel Kelvin Ofori.

Nogometaši Olimpije so po dveh bolečih porazih s Celjem in Koprom zabeležili 14. zmago v Prvi ligi in tako ohranili teoretične možnosti za preboj do tretjega mesta, ki še prinaša evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tri kroge pred koncem prvenstva ostajajo na petem mestu, za Bravom na tretji poziciji zaostajajo štiri točke, do konca sezone pa jih čakata še gostovanji v Mariboru in pri Bravu ter domača preizkušnja z Radomljami.

Primorje ostaja pri dveh osvojenih točkah v gosteh v tej sezoni Prve lige Telemach in na predzadnjem mestu razpredelnice, kar pomeni, da je po šestem zaporednem porazu vedno bližje razigravanju za obstanek med elito. Primorci za osmim mestom, na katerem je Mura, zaostajajo štiri točke, a ima slednja v nedeljo še tekmo doma s Koprom, hkrati pa bo Mura v naslednjem krogu gostovala prav v Ajdovščini.

Kelvin Ofori
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Primorje je v prejšnjem krogu proti Radomljam zadetek prejelo v prvi minuti, tokrat mu je Olimpija prvega zabila po minuti in pol igre. Močno in natančno je z roba kazenskega prostora udaril Dino Kojić. Olimpija je vlogo favorita potrdila v drugem polčasu; na 2:0 je povišal Dimitar Mitrovski, končni rezultat pa je s prvim zadetkom v zeleno-belem dresu postavil Kelvin Ofori.

Izidi slovenske Prve lige, 2. maj:

Olimpija - Primorje 3:0 (1:0)
Kojić 2., Mitrovski 63., Ofori 82.

prva liga olimpija primorje kojić mitrovski ofori

KOMENTARJI1

NkMaribor
02. 05. 2026 20.16
Verjetno spet dobila 2 penala , ker so NzS ljubljančki.
