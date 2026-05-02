Olimpija doma s 3:0 odpihnila sinove burje

Nogometaši Olimpije so po dveh bolečih porazih s Celjem in Koprom zabeležili 14. zmago v Prvi ligi in tako ohranili teoretične možnosti za preboj do tretjega mesta, ki še prinaša evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tri kroge pred koncem prvenstva ostajajo na petem mestu, za Bravom na tretji poziciji zaostajajo štiri točke, do konca sezone pa jih čakata še gostovanji v Mariboru in pri Bravu ter domača preizkušnja z Radomljami.

Primorje ostaja pri dveh osvojenih točkah v gosteh v tej sezoni Prve lige Telemach in na predzadnjem mestu razpredelnice, kar pomeni, da je po šestem zaporednem porazu vedno bližje razigravanju za obstanek med elito. Primorci za osmim mestom, na katerem je Mura, zaostajajo štiri točke, a ima slednja v nedeljo še tekmo doma s Koprom, hkrati pa bo Mura v naslednjem krogu gostovala prav v Ajdovščini.