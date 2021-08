Olimpija doma suvereno premagala Mariborčane

Devetinštirideseti večni derbi (od sezone 2009/10, ko se je "nova" Olimpija prebila v prvo ligo) sta ekipi pričakali z različnima popotnicama. Olimpija je v ligi igrala le eno tekmo in dobila točko, Maribor pa je imel na računu dve zmagi in bil še edini stoodstoten v ligi. To pa se je spremenilo. Na derbiju v Stožicah, kjer so se po 28. septembru 2019 spet lahko zbrali tudi gledalci, so izbranci Sava Miloševića prišli do devete zmage na tekmah z Mariborom (ta ostaja pri 19 zmagah).

Olimpija in Maribor se bosta v sezoni srečala še trikrat. V začetku oktobra bo tekma 12. kroga v Ljudskem vrtu, v začetku februarja v 21. krogu bosta v prvem spomladanskem krogu ekipi spet igrali v Ljubljani, dva meseca pozneje pa se bosta v 30. krogu znova merili v Mariboru. Olimpija, ki je ob podpori navijačev - gledalcev se je zbralo nekaj tisoč - igrala v svojih tretjih dresih v pretežno črni barvi, ki imajo na sprednji strani tudi logotip navijaške skupine, je prva resneje zagrozila, v deveti in deseti minuti je poskusil Djalo Aldair, a obakrat premalo natančno.

Maribor je sicer imel uvodoma terensko pobudo, vendar jim ni uspevalo pošiljati žog do svojih soigralcev v kazenskem prostoru domačih, v prvem polčasu ni niti enkrat streljal. Na drugi strani je po kotu svojega igralca našla Olimpija v 22. minuti, toda Atonio Delamea Mlinar z glavo ni bil natančen.

V 25. minuti ni bil nič kaj bolj nevaren poskus Nika Kapuna od daleč, zato pa je le malce zatem izjemno zadel Mustafa Nukić, ko je z desne strani žogo poslal v nasprotni zgornji kot vrat tik pod prečko, toda veselje je bilo kratko, saj je bil ljubljanski napadalec v prepovedanem položaju.

Vodstvo Olimpije po prostem strelu in hitro vodstvo 3:0

Ljubljančani so bili v teh trenutkih podjetnejši, v 37. minuti pa so tudi povedli. Timi Max Elšnik je podal s prostega strela z desne strani, Delamea Mlinar pa je z glavo matiral Ažbeta Juga. V 42. je še Elšnik poskusil s strelom iz prve, toda Jug takrat ni imel nobenih težav. Kmalu po začetku drugega polčasa, v 47. minuti, pa so imeli Mariborčani svojo najlepšo priložnost dotlej, ko je Maro Alvir prišel do strela z leve strani v kazenskem prostoru, a žogo poslal mimo nasprotne vratnice.

Pet minut pozneje pa je znova udarila Olimpija. Svoj prvenec v slovenski prvi ligi je dosegel Almedin Ziljkić, ki je spretno z glavo unovčil natančno podajo Aldairja z desne strani. V 56. minuti pa je bilo že 3:0 za domače, spet je udarila naveza Elšnik-Delamea Mlinar. Prvi je podal iz kota z desne strani, drugi pa je spet zadel z glavo. Mariborčani so nekaj upanja dobili v 67. minuti, ko je Blaž Vrhovec izkoristil najstrožjo kazen. To je pripravil Rudi Požeg Vancaš, nad njim so domači naredili prekršek, sodniki pa so po pregledu s tehnologijo VAR dosodili strel z bele pike.