Olimpija v Domžalah do zmage v izdihljajih rednega dela, Aluminij prek Triglava

Nogometaši Olimpije so po zamenjavi trenerja vendarle prekinili rezultatsko krizo. V Domžalah so po dveh domačih porazih proti Celju in Bravu premagali Domžale in zadržali prvo mesto na prvenstveni razpredelnici. Do zmage so prišli v izdihljajih tekme, pred tem so se dolgo časa mučili. Večji del tekme so sicer imeli terensko premoč, a je bila ta jalova. Veliko priložnosti si niso priigrali, disciplinirani gostitelji so z lahkoto zaustavljali njihove poskuse, pred končnico tekme, v kateri so prejeli gol, so zaspali le v 20. minuti, ko je tekmec, natančneje Ante Vukušić, zadel vratnico.

Sam začetek tekme je kazal na to, da je novi trener, HrvatDino Skender, ki je zamenjal Safeta Hadžića, vendarle predramil ljubljanske nogometaše. Izvedli so pritisk, v sedmi minuti je Miral Samardžićpo kotu streljal mimo gola. V 20. minuti je Luka Menalo lepo podal Vukušiću, ta je z desne strani utekel v kazenski prostor, močno streljal, vendar zadel le okvir vrat. A to je bilo za dolgo časa od Ljubljančanov tudi vse. V drugem delu prvega polčasa so do sape prišli tudi domači. Izvedli so nekaj nevarnih akcij, predvsem Matej Podlogar je dvakrat za malo zamudil podaje soigralcev.

V nadaljevanju je Olimpija imela terensko premoč, a pravih priložnosti si tako kot tekmec ni priigrala. Tomislav Tomič je s strelom iz 20 metrov osem minut pred koncem s pomočjo domačih branilcev za malo zgrešil cilj, Vukušić je srečno zadel še prečko, ko Mulalić ni najbolj zanesljivo reagiral.V 90. minuti pa je Olimpija vendarle dobila tisto, po kar je v Domžale prišla. To pa predvsem po zaslugi Maria Jurčevića in Harisa Kadrića, ki je tik pred tem vstopil na igrišče. Prvi je žogo pred vrata podal z leve strani, rezervist Kadrić pa je bil hitrejši od domačih branilcev in jo preusmeril v mrežo.

Aluminij napolnil mrežo Triglava

Aluminij je dosegel prvo zmago po koronakrizi. Po dveh porazih proti Muri v polfinalu slovenskega pokala in ligaškem tekmovanju, ob tem je v tem mesecu izgubil tudi obe preostali tekmi PLTS proti Mariboru in Sežani, je vse tri točke osvojil v Kranju in se povzpel na četrto mesto prvoligaške lestvice.

Triglav po današnjem porazu - pred tem je igral neodločeno z Domžalami ter izgubil proti Bravu in Mariboru - ostaja na devetem mestu. Obe ekipi sta izjemno previdno začeli obračun v gorenjski metropoli. Uvodna igra je v glavnem potekla med obema kazenskima prostoroma, prvo resno akcijo pa so uprizorili domači nogometaši v 13. minuti, ko je po kotu z leve strani pol-volej Milana Milanovića z desetih metrov v zadnjem trenutku zaustavil eden od gostujočih igralcev in žogo izbil v kot.

V prvem delu obračuna izjemno previdni Kidričani so izkoristili že svojo prvo priložnost. Pobudnik akcije je bil Marcel Čermak, po njegovi globinski podaji se je David Flakus Bosilj izognil prepovedanemu položaju, ušel domačim obrambnim igralcem ter z lepo odmerjenim in natančnim strelom v 19. minuti ukanil domačega vratarja Jalna Arka. Kranjčani so po prejetem golu imeli jalovo terensko premoč, a Kidričani so z disciplinirano igro v kali zatrli vse njihove poskuse in imeli popoln nadzor nad tekmeci.