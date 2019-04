Olimpija dosegla še drugo zmago pod vodstvom Hadžića: Gorica nemočna v Stožicah

V uvodni tekmi 28. kroga slovenskega državnega prvenstva, sta se v ljubljanskih Stožicah pomerili moštvi Olimpije in Gorice. Druge zmage pod vodstvom 'dežurnega gasilca' Safeta Hadžića pa so se razveselili Ljubljančani, ki so slavili s 3 : 1. Gostje so tekmo končali z zgolj deseterico na zelenici.

TEKMA Prva liga Telekom Slovenije, izid:

Olimpija- Gorica 3 : 1 (1 : 0)

Putinčanin 26., Kronaveter 48., Lupeta 54.; Kavčič 74.