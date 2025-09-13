Olimpija doživela (novo) blamažo, Maribor boljši od Mure

Nogometaši Kalcerja Radomelj so v 8. krogu Prve lige Telemach premagali Olimpijo s 3:2 (0:2), Maribor pa je v večernem štajersko-prekmurskem derbiju v Ljudskem vrtu z zadetkom Hilala Soudanija slavil z 1:0.

Mariborčani so prišli do četrte zmage v ligi in so vsaj začasno skočili na drugo mesto lestvice, kjer imajo 14 točk, sedem manj od vodilnega Celja, ki pa ima tekmo v dobrem. Tekmo je odločil izkušeni Hilal Soudani ob koncu prvega polčasa, predvsem v drugem pa je imela Mura nekaj priložnosti vsaj za izenačenje, a ostala praznih rok, tako da je tri tekme zapovrstjo brez zmage in je ostala pri petih točkah. Novi strateg Maribora Radomir Đalović je tekmo z Muro začel z identično postavo, kot je začela v prejšnjem krogu na večnem derbiju ob skromni predstavi in porazu v Ljubljani proti Olimpiji. Uvodoma ta ni posebej ogrožala Murinih vrat, v 17. minuti je tudi Benjamin Tetteh z glavo meril precej nenatančno.

V 20. minuti pa je Sheyji Ojo zapravil dotlej najlepšo priložnost za domače, ko je streljal v kazenskem prostoru, izkazal se je gostujoči vratar Nejc Dermastija. Na drugi strani so tudi solidni Sobočani znali opozoriti nase, imeli so celo več žogo v drugi polovici polčasa in tudi priložnost prek Roberta Murića, na mestu pa je bil Ažbe Jug. Toda tik pred koncem prvega dela so domači povedli. Omar Rekik je s svoje polovice poslal dolgo podajo za hrbet Murine obrambe do Hilala Soudanija, ta je žogo izvrstno sprejel in takoj matiral Dermastijo za 1:0. V 50. minuti je Mura spet zagrozila, ko je Luka Bobičanec iz sicer težkega položaja zadel zunanji del vratnice mariborskih vrat, pet minut pozneje pa je na drugi strani Tetteh zapravil še eno mariborsko priložnost po novi dolgi podaji. V 60. minuti je spet Bobičanec prišel do strela malce z leve strani, spet pa je bil na mestu Jug, malce zatem pa je isti igralec meril še mimo vrat. Trenerja sta nato začela segati po menjavah, pri Mariboru je priložnost dobil tudi eden zadnjih novincev David Pejičić, toda še naprej je bila v lovu na izenačenje odločnejša Mura, ki pa ji pritiska ni uspelo unovčiti.

Ivan Durdov je sicer zadel za vodstvo Olimpije z 1:0, a kaj, ko so Ljubljančani po izteku igralnga časa morali priznati premoč Radomljanom, ki so povsem zasluženo slavili s 3:2. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Olimpija od vodstva 2:0 do sramotnega poraza

Ljubljančani, ki jih je pred dnevi zapustil Peter Agba, so imeli v uvodnih 20 minutah terensko premoč, posebej nevarni pa niso bili, v 23. minuti pa so povedli. Radomljani so se poigravali pred svojimi vrati, nakar je Agustin Doffo ukradel žogo, jo oddal Diogu Pintu, ta pa je v osrčju kazenskega prostora našel Ivana Durdova, ki je zadel za 1:0. V 27. minuti so gosti izpeljali novo nevarno akcijo, ki pa se je končala brez zaključnega strela, v 35. minuti pa so prišli do najstrožje kazni, ko je Andrej Pogačar spotaknil Marka Bresta. Z bele pike je v 36. minuti streljal Diogo Pinto in zanesljivo zadel za 2:0.

Radomljani, ki so tudi v zadnjem času doživeli odhod nekaterih ključnih igralcev, dotlej niso pokazali veliko, imeli težave z zadrževanjem žoge, tako da so gosti povsem nadzorovali dogajanje. Na drugi strani bi lahko Brest v 38. minuti bolje zaključil akcijo, ko je bil neoviran v kazenskem prostoru, a žogo poslal v vratarja domačih. Tega je minuto pozneje še enkrat premagal Pinto, a je bil pred tem Jošt Urbančič v prepovedanem položaju. Radomljani pa so v uvodu drugega dela zaigrali precej odločneje in v 52. minuti zmanjšali zaostanek. Takrat je Pogačar z glavo žogo poslal v prazen prostor, kamor je stekel Nikola Jojić in dobil dvoboj ena na ena z Matevžem Dajčarjem. Jojić bi lahko v 59. minuti izid izenačil, ko je prišel do neoviranega strela s sedmih metrov, toda žogo poslal precej čez gol.

Stratega Ljubljančanov Erwina van de Looija čaka v prihodnje ogromno dela. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Olimpija je poskušala Radomljane umiriti s trojno menjavo v 64. minuti, ko se je prvič predstavil tudi Jasmin Kurtić. Toda tudi po tem so domači grozili, tako da je Dajčar moral posredovati v 71. minuti, Diga pa je le nekaj trenutkov zatem preprečil gotovo izenačenje, ko je z glavo izbil žogo na golovi črti. Zasluženo izenačenje je sledilo v 78. minuti, ko je z roba kazenskega prostora natančno meril Jaša Martinčič. Nino Kukovec je bil naslednji, ki je preizkusil Dajčarja z močnim strelom, Ognjen Gnjatić pa je v 83. minuti dosegel svoj prvi gol na več kot 60 tekmah v slovenski ligi za popoln preobrat. Takrat je streljal z glavo, žoga je nato zadela še Veljka Jelenkovića ter končala v mreži po neposrečenem Dajčarjevem posredovanju. Slovensko prvenstvo, 8. krog, izida sobotnih tekem:

Kalcer Radomlje - Olimpija 3:2 (0:2) Maribor - Mura 1:0 (1:0)