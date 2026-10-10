Olimpija dvakrat zapravila svojo prednost, zmaga Celja

Olimpija je v razburljivem obračunu terensko prevladovala, kljub vodstvu z 2:0 po golih Indrita Tucija in 3:1 pa na koncu iztržila le točko. Predzadnjo Muro, ki je bila po strelih enakovredna Ljubljančanom, sta do točke pripeljala gola Dariusa Oroiana in Mateja Matića v 69. in 78. minuti. Domači izbranci Jugoslava Trenčovskega so vsaj začasno četrti s petimi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom, Mura pa ima še pet točk manj. Obenem je šest krogov brez zmage. Od obeh vratarjev je moral prvi na tekmi posredovati Olimpijin Matevž Vidovšek po močnem strelu Dariusa Oroiana v peti minuti, v 22. je moral znova posredovati domači čuvaj mreže, le nekaj trenutkov pozneje pa je na drugi strani Antonio Marin preizkusil Žigo Fermiška v Murinih vratih. Prav Marin pa je sodeloval pri vodilnem golu zeleno-belih, ko je v 31. minuti podal iz kota z leve strani, albanski napadalec Indrit Tuci pa je z glavo spretno zadel za 1:0.

Nogometaši Olimpije so remizirali v prvenstvenem dvoboju z Muro. FOTO: Aljoša Kravanja

Na drugi strani je po kotu v 33. minuti Borna Proleta z glavo poslal žogo v Vidovškovo naročje, malo pred koncem polčasa pa se je po domiselni podaji Marina sam pred Fermiškom malce z leve strani znašel Dino Kojić, vendar se Murin vratar ni pustil premagati. Olimpija je v uvodu drugega polčasa še nekajkrat zaposlila Fermiška, predvsem po Marinovem kotu znova z leve strani je moral biti vratar pozoren in žogo izbil v nov kot. Toda v 52. minuti je moral znova pobrati žogo iz svoje mreže. Robert Mišković je najprej sprožil izven kazenskega prostora, Fermišek je žogo odbil, a le do Tucija, ki je dosegel še svoj drugi gol na tekmi in tretjega v ligaški sezoni za 2:0. Toda Sobočani, ki jih je v Ljubljani spremljal tudi nov vlagatelj Nash Subotić, so se hitro vrnili v igro. Niko Kasalo je namreč v 54. minuti izvrstno sprožil z več kot 20 metrov in s strelom pod prečko matiral Vidovška za 2:1.

Matevž Vidovšek, vratar ljubljanske Olimpije, je nekajkrat izjemno posredoval. FOTO: X

V 61. minuti je bil od daleč nevaren še Šimun Butić, a je Jan Gorenc toliko preusmeril smer žogi, da je ta končala malo mimo vrat. Nevarno je bilo tudi po kotu, ko je Diga izbil žogo z golove črte. Po Murinih napadih pa je v 65. minuti znova zadela Olimpija. Marin je po levi strani prodrl v kazenski prostor in ob bližnji vratnici povišal na 3:1. Mura pa je spet hitro odgovorila, ko je malce z desne strani zadel Oroian po podaji Nina Koutra. Še več, v 78. minuti je izid tudi poravnala, potem ko je Matej Matić natančno meril z več kot 20 metrov, do konca pa znala obdržati ta izid za točko.

Nogometaši Celja še naprej delujejo neprepričljivi v domačem državnem prvenstvu. FOTO: Luka Kotnik

Celjska generalka pred Omonio uspela

Celje je za generalko pred četrtkovo tekmo evropske lige proti ciprski Omonii v domačem prvenstvu gostilo Aluminij. Če so v Evropi državni prvaki pokazali kar dobre predstave, pa so v domači ligi pustili slabši vtis in doživeli že tri poraze. Ekipa, ki jo je nedavno prevzel Zoran Zeljković, je tokrat sicer zmagala, a se morala pošteno potruditi, saj so tudi Kidričani znali ogrožati celjsko obrambo. Celjska zasedba za vodilnim Mariborom zaostaja za pet točk, Aluminijeva pa še dve več ob tekmi več. Kidričani so imeli že po dobri minuti lepo priložnost za vodstvo, vendar jo je s slabim zaključnim strelom iz bližine zapravil Bede Osuji. Celje, ki ga je tokrat ob igrišču vodil pomočnik Džengis Čavušević, saj je Zoran Zeljković prestajal kazen, pa je nase prvič opozorilo v sedmi minuti, ko je po kotu Armandas Kučys poskusil z nizkim strelom, vendar je Florijan Raduha dovolj dobro posredoval.

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Favorizirana domača vrsta pa je povedla v 10. minuti, ko je Milot Avdyli žogo s 15 metrov poslal po tleh in mimo številnih nog tik ob vratnici za 1:0. Devet minut pozneje je glavni sodnik Anže Jerič sprva pokazal rdeči karton Raduhi, potem ko je ta stekel iz kazenskega prostora in na videz podrl prodirajočega Kučysa. Toda pregled posnetka je pokazal drugačno sliko, tako da je Raduha ostal na igrišču, sodnik ni dosodil niti prekrška. Sledilo je obdobje brez posebej razburljivih dogodkov, omeniti velja le še poskus Matica Ivanška iz 44. minute, vendar je bil nenatančen. Bližje novemu celjskemu zadetku je bil v 53. minuti Yaya Dukuly, ki je zadel vratnico. So pa v drugem delu tudi Kidričani imeli svoje trenutke, prihajali v celjski kazenski prostor, toda pravega zaključka ni bilo. Do njega je v 71. minuti prišel Petar Petriško, le malenkosti pa so Aluminij ločile od izenačenja. Mark Zabukovnik je na drugi strani v 73. minuti za dober meter zgrešil vrata gostov, Blaž Kramer pa je imel minuto pozneje priložnost za svoj prvi zadetek v celjskem dresu, a je njegov strel z 12 metrov na koncu ustavil Raduha. Na drugi strani je Dino Šimunić z glavo žogo poslal le malenkost mimo vrat, v 84. minuti pa je znova visela celjska obramba, ko je tudi s strelom z glavo vratnico zadel Robert Ramšak. Ob koncu tekme so imeli gostitelji dve zelo obetavni akciji za dokončno potrditev zmage, a ne Kramer ne Dukuly se nista dobro znašla v kazenskem prostoru.

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Radomljani z novim trenerjem do točke proti Kopru

Radomljani so pred nadaljevanjem prvenstva Ivana Vukomanovića zamenjali z novim strategom. Iz velenjskega Rudarja je prišel Radostin Aleksandrov, ki ga je takoj čakal velik izziv. Zadnjeuvrščena ekipa je izgubila zadnje tri tekme, pet tekem je bila brez zmage, za nameček pa je v goste prišel drugouvrščeni Koper, ki so ga mlinarji nazadnje premagali na začetku prejšnje sezone. Čeprav je vse do izdihljajev kazalo, da bo Koper, ki je imel predvsem v drugem polčasu veliko premoč in igralca več, tudi tokrat slavil, pa je Saydou Bangura ob koncu le poskrbel za prekinitev niza radomeljskih porazov. Kljub temu mlinarji ostajajo zadnji, Koper pa drugi na lestvici.

Koprčani so prišli do točke v Radomljah. FOTO: NZS

Koprčani, pri katerih je po daljšem času znova zaigral tudi Josip Iličić, so odločneje začeli obračun v Domžalah, toda mlinarji so izkoristili že svojo prvo nevarno akcijo na tekmi. Jaša Martinčič je v osmi minuti dobil žogo v prazen prostor, stekel v kazenski prostor in nato žogo s 13 metrov poslal pod prečko. Glavni sodnik Bojan Mertik je na kar živahni predstavi približno deset minut pozneje pokazal na belo piko v korist Kopra, ko je žoga v kazenskem prostoru v roku zadela Bineta Anželja, odgovornost za strel pa je prevzel prav Iličić in v 18. minuti izid izenačil.

Radomljani so bili za srčno igro zasluženo nagrajeni s točko. FOTO: NZS

Štiri minute pozneje je Andraž Ruedl poskrbel za koprsko vodstvo, potem ko je pobegnil nekoliko načetemu Divinu Igweju Ikenni, ki je imel težave z roko, in na koncu žogo od okvirja vrat poslal v mrežo za 2:1. Toda tudi to vodstvo ni dolgo zdržalo. V 32. minuti je namreč Ikenna podal z leve strani pred vrata, kjer je Vanja Pelko žogo spretno ob Filipu Bačkulji preusmeril v mrežo za 2:2. Fran Tomek bi v 40. minuti lahko Primorce znova popeljal do prednosti, ko je imel odprt strel na 15 metrih, toda žogo poslal kar precej mimo vrat, tako da sta ekipi šli na glavni odmor izenačeni. Uvod drugega polčasa je bil mirnejši, kar zadeva nevarne akcije, so pa gostujoči izbranci Milana Anđelkovića kazali več želje po napadu, pritiskali, a je radomeljska obramba opravljala svoje delo, tudi blokirala nevarnejše poskuse.

Josip Iličić je mojstrsko izvedel najstrožjo kazen. FOTO: Damjan Žibert

Domači pa so v 71. minuti ostali brez Ikenne, saj je ta v isti akciji naredil dva prekrška za rumeni karton, kar ni ušlo sodnikom, ki so mu posledično pokazali predčasno pot v slačilnico. V 80. minuti so Primorci vendarle unovčili številčno in terensko premoč, ko je v kazenskem prostoru domača obramba na 12 metrih pustila preveč prostora Bassirouju N'Diayeju, ta pa je zanesljivo matiral Sama Pridgarja za 3:2. Ko je že kazalo, da je ta zadetek pomenil tudi zmago, pa je v 92. minuti Josip Balić poslal žogo za hrbet koprske obrambe, kamor je stekel Bangura in nato ukanil še Luko Baša za 3:3.

Slovensko državno prvenstvo, 11.krog, izidi sobotnih tekem:

Kalcer Radomlje - Koper 3:3 (2:2) Celje - Aluminij 1:0 (1:0) Olimpija - Mura 3:3 (1:0)