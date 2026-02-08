Naslovnica
Nogomet
Zgodba se razvija

Olimpija melje Celjane, tribune v Stožicah pa napol prazne

Ljubljana, 08. 02. 2026 16.21

Avtor:
S.V. STA
Olimpija - Celje

21. krog Prve lige Telemach je postregel z obračunom med ljubljansko Olimpijo in vodilnim Celjem. Pogled na tribune v Stožicah je precej žalosten, saj so napol prazne. Izid je 3:0, pred tem je Aluminij s 3:0 v gosteh ugnal Muro.

Bled prvi polčas Celja, zaslužena prednost Olimpije

Ljubljančani so odločno odprli dvoboj in že v uvodnih minutah zadeli vratnico. Dimitar Mitrovski se je znašel sam pred vrati Celja, ob njegovem strelu pa se je izvrstno izkazal Žan Luk Leban, ki je žogo odbil v vratnico.

Po nesporazumu med Juanjom Nietom in celjskim vratarjem se je odprla imenitna priložnost za portugalskega branilca Digo, ki pa je zelo slabo zaključil. Nevarno je zapretil tudi Dino Kojić, ki je sprožil mimo vrat.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na drugi strani so Celjani po skoraj pol ure igre sploh prvič zapretili, ko je strel Jakova Pranjića preusmeril Jan Gorenc, Matevž Vidovšek pa je s skrajnimi napori žogo odbil v vratnico. Po odbiti žogo se je v ugodnem položaju znašel Armandas Kučys, ki pa je zgrešil žogo. 

V 30. minuti so zeleno-beli vendarle povedli, ko je Mitrovski z odlično podajo našel vtekajočega Antonia Marina, Hrvat pa je žogo pospravil pod prečko gostujočega gola.

Celjani so ob koncu prvega polčasa prevzeli pobudo in si priigrali priložnost prek Andreja Kotnika, ki je iz obrata udaril čez gol. Zdelo se je, da bo Olimpija na odmor odšla z minimalno prednostjo, toda ob zadnjem napadu domačih je sledilo slabo posredovanje Artemijusa Tutyškinasa, kar je izkoristil Diga za povišanje ljubljanskega vodstva. Tudi v tem primeru je ključno podajo podal razigrani Mitrovski.

Tudi na začetku drugega dela igre je bila domača zasedba konkretnejša. Lepo priložnost si je pripravil Kojić, ob njegovem strelu pa se je izkazal Leban.

Aluminij uspešen v Murski Soboti

Kidričani so na tretji spomladanski tekmi le vpisali prve točke. Zasluženo zmago so slavili v Murski Soboti, kjer je domača zasedba pokazala premalo v napadu.

Sobočani so prvi resneje zagrozili na tekmi v osmi minuti po strelu iz bližine, ko je bil Matjaž Rozman na mestu, Aluminij pa je sprva neuspešno zahteval enajstmetrovko, v 10. minuti pa je Nal Lan Koren še sprožil od daleč, vendar ni resneje ogrozil pozornega Nejca Dermastije. V 11. minuti pa je Aluminij le prišel do strela z bele pike po prekršku Luke Turudije nad Ivijanom Svržnjakom. Behar Feta je v 12. minuti zelo zanesljivo izvedel najstrožjo kazen za vodstvo gostov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ti so imeli v 21. minuti na voljo še prosti strel na robu kazenskega prostora Mure, a ga je Vid Koderman slabo izvedel, po pol ure so sodniki pregledovali posnetek za novo morebitno enajstmetrovko v korist Aluminija, a je sledil le (znova slab) prosti strel z levega roba kazenskega prostora, na drugi strani pa Mura v napadu z izjemo uvoda tekme ni naredila ničesar konkretnega. Zato pa je imel Aluminij ob koncu polčasa protinapad s tremi proti enemu, a ga niso izkoristili, bržčas pa je šlo tudi za prepovedan položaj.

Domači strateg Darijan Slavic je na začetku drugega polčasa opravil trojno menjavo v želji po boljši predstavi, toda Kidričani so bili tisti, ki so prvi poizkusili v drugem polčasu, medtem ko so bili Sobočani še kar naprej brez strela v okvir vrat. Do tega pa so le prišli v 58. minuti, ko je poskusil novinec Godwin Agbevor, vendar meril točno v Rozmana. Nino Kouter pa je nekaj trenutkov pozneje žogo poslal malo mimo vrat z roba kazenskega prostora.

Zdelo se je, da so se črno-beli, ki naj bi ostali brez športnega direktorja Grege Ciglarja, tako le začeli prebujati v napadu, a nadaljevanje tega ni potrdilo. Na drugi strani je Aluminij imel v 78. minuti na voljo prosti strel z 20 metrov, toda tudi Svržnjaku ga ni uspelo unovčiti, zato pa so gosti izkoristili napad v 80. minuti, ki ga je s 13 metrov s relativno šibkim strelom uspešno zaključil Emir Saitoski. Štiri minute pozneje je Adriano Bloudek po protinapadu potrdil zmago gostov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, Prva liga Telemach, 21. krog:

Olimpija - Celje 2:0 (2:0)
Marin 30., Diga 45+1.

Aluminij - Mura 0:3 (0:1)
Feta 12./11m., Saitoski 80., Bloudek 84.

nogomet prva liga telemach celje olimpija

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
08. 02. 2026 16.20
ja,sej ni čudno d so tribune na pou prazne.kdo bo pa gledou to"migrantsko"ligo,pa to
Odgovori
0 0
drimtim
08. 02. 2026 16.16
Važno da se celjska mreža polni.
Odgovori
+0
1 1
St. Gallen
08. 02. 2026 16.05
Sodniki podarili ze prejsnje tekme tocke Olimpiji, noc novega
Odgovori
-1
2 3
0523
08. 02. 2026 16.00
Olimpija še nikoli ni zasluženo vodila!
Odgovori
+0
1 1
omega _v6
08. 02. 2026 15.54
Celjani bodo kmalo videli,da se od stare slave ne,da živeti!! Gledal sem ptvi polčas Celčjani brez ideje brez borbe hodijo po igrišču kot kaki manikeni!! To je upravičeno vnovčila Olimpija in vodi,če bo šlo tako naprej jim bo Olimpija VRNILA tistih 5:0!!
Odgovori
+1
1 0
Optimisty
08. 02. 2026 15.50
Olimpija 💪🤘
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
08. 02. 2026 15.41
Ali pa napol polne kakor gledaš
Odgovori
+1
1 0
jezenslovenec
08. 02. 2026 15.34
A to je za vas nogomet????
Odgovori
+1
2 1
Bobi15
08. 02. 2026 15.29
Mater je to ena sramotaza slovenski nogomet. Če ne pride Maribor v Stožice, ljubljančani niso sposobni spravit v stadion več, kot 2500 gledalcev. In potem to Janković financira iz mestnega proračuna!
Odgovori
+0
1 1
Luigi Taveri II.
08. 02. 2026 15.21
Ali na pol polne ?
Odgovori
+2
2 0
