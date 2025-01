"Najprej bo na vrsti analiza opravljenega dela v dveh tednih, ki smo jih preživeli v Španiji. Na voljo smo imeli zares izjemne pogoje. Mislim, da smo vsi skupaj zelo uživali. Tudi vreme nam je služilo. Odigrane tekme so pokazale, kar smo iskali. Želeli smo obnoviti formo in igralce čim prej pripeljati do ustrezne pripravljenosti za prihajajoči izziv v prvenstvu. Zadovoljni smo z videnim. Rezultati za nas niso bili najpomembnejši. Dvakrat smo zmagali, enkrat izgubili. Vedeli smo, da bo zadnja tekma zaradi obremenitev igralcev, ki trdo delajo, zelo zahtevna. Kljub vsemu, bilo je veliko dobrega. Šlo je za izredno tekmovalno srečanje, kar nekaj stvari je seveda za izboljšati, toda pripravljeni smo na zadnji teden pred povratkom v tekmovalni ritem," je ob zaključku pripravljalnega cikla za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal trener Victor Sanchez .

Športni direktor Olimpije Goran Boromisa pa je ob vstopu v prvi tekmovalni teden pomladi odkrito povedal: "Olimpija gre po dvojno krono! Želimo zmagati v prvenstvu in pokalu. Vemo, da nas kmalu čaka tudi evropska tekma z Borcem, kjer imamo določene možnosti. Poudaril bi, da je v tem trenutku najpomembneje, da se v klubu zavedamo, da je potrebno v novo polsezono vstopiti z zmago. To je glavni cilj in hkrati ključno, da se v novem tednu ustrezno pripravimo na prvi krog in v nedeljo tudi zmagamo."