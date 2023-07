Novinec Motika izkoristil podarjeno za prestižno zmago zmajev proti Hajduku

Joao Henriques je v prvem polčasu priložnost ponudil večini nosilcem iz lanske sezone, tudi četverici tržno najbolj zanimivih nogometašev (Vidovšek, Ratnik, Elšnik, Sešlar). Od novincev je začel le osrednji branilec Ahmet Muhamedbegović.

Kljub temu je bil Hajduk tisti, ki je začel bolje. Razen uvodnega poskusa Ivana Posavca v prvi minuti so imeli Splitčani v uvodu terensko premoč, Olimpija je bila stisnjena na svojo polovico in ni uspela razviti razpoznavne igre iz lanske sezone. Nekajkrat se je moral izkazati Vidovšek. Okoli 20. minute so zmaji le vzpostavili ravnovesje. Posavec je meril naravnost v Ivana Lučića, strel Muhamedbegovića z glavo pa je šel preko vrat. Na drugi strani je Vidovšek svojo vrednost pokazal predvsem z izjemno parado po natančnem strelu Leona Dajakuja z leve strani.